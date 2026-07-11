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Fransa’nın başkenti Paris, etkisini artıran sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle kentin simgelerinden biri olan Eyfel Kulesi için önemli bir karar alındı.

EYFEL KULESİ ERKEN KAPANACAK

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Eyfel Kulesi, iki gün boyunca yerel saatle 16.00’dan itibaren ziyaretçilere kapatılacak. Normalde gece saatlerine kadar açık olan kule, sıcak hava nedeniyle faaliyetlerini erken sonlandıracak.

ZİYARET SAATLERİ DEĞİŞTİ

Kuleyi ziyaret etmek isteyen turistlerin ise en geç 12.15’e kadar giriş yapmaları gerektiği belirtildi.

ÜLKE GENELİNDE ALARM VERİLDİ

Fransa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 24 bölgede kırmızı, 59 bölgede turuncu alarm ilan edildi.

SICAKLIK 39 DERECEYE ULAŞIYOR

Meteoroloji verilerine göre sıcaklıkların gün içinde 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Yetkililer özellikle risk grubundaki vatandaşlara dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

YENİ ÖNLEMLER GELEBİLİR

Aşırı sıcakların etkisini sürdürmesi halinde Fransa genelinde yeni tedbirlerin de gündeme gelebileceği ifade ediliyor.