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Paris’te Sağlık Bakanlığı binasına bıçakla giren şüpheli, bilgisayar ekipmanlarını çalıp kaçmaya çalışırken yakalandı. Paris’in yedinci bölgesindeki yapıya giren kişinin koridorlarda dolaştığı güvenlik ekiplerince fark edildi.

İncelemelerde şüphelinin kapalı olması gereken acil çıkış noktasının açık olmasından yararlanıp içeri girdiği belirlendi.

Birinci kata yönelen zanlı, odalardaki çeşitli bilgisayar parçalarını çantalara doldurmaya başladı.

Güvenlik personelinin müdahalesi sonrası kaçmaya yönelen kişi, taşıdığı ekipmanlarla birlikte binadan ayrılmak istedi.

Kısa süre içinde başlatılan operasyonla yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Yetkililer olayla ilgili detaylı incelemelerini sürdürürken çalınan malzemelerin tamamının tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Açıklamada güvenlik önlemlerinin yeniden değerlendirileceği de ifade edildi.