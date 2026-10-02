Oyunculuk kariyerinin yanı sıra uluslararası markaların organizasyonlarında yer alan Erçel, Avrupa'daki moda etkinliklerini sürdürüyor. Milano'nun ardından Paris'e giden ünlü isim, davetteki seçimiyle gündeme geldi.

Paris'te Hande Erçel rüzgarı: Tarzı göz kamaştırdı - Resim : 1

PARİS'TE KIRMIZI-SİYAH SEÇİM

Paris'teki organizasyona özel tasarım mini elbiseyle katılan Erçel, kırmızı ve siyahın bir arada kullanıldığı kıyafetini siyah çorap ve topuklu ayakkabılarla tamamladı.

Hande Erçel imajını değiştirdi: Platin sarı saçlarıyla kamera karşısına geçtiHande Erçel imajını değiştirdi: Platin sarı saçlarıyla kamera karşısına geçtiAktüel

Etkinlik sonrasında Paris sokaklarında da kamera karşısına geçen oyuncu, geceden çeşitli görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Paris'te Hande Erçel rüzgarı: Tarzı göz kamaştırdı - Resim : 3

KARELERİ ARKA ARKAYA GELDİ

Erçel'in paylaşımlarında mini elbisesiyle oluşturduğu görünüm ön plana çıkarken, fotoğraflar takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Paris'te Hande Erçel rüzgarı: Tarzı göz kamaştırdı - Resim : 4

Uluslararası moda takviminde son dönemde düzenli olarak yer alan Hande Erçel, Milano'nun ardından Paris'te tercih ettiği kıyafetle de sosyal medyanın gündemine geldi.