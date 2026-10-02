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Oyunculuk kariyerinin yanı sıra uluslararası markaların organizasyonlarında yer alan Erçel, Avrupa'daki moda etkinliklerini sürdürüyor. Milano'nun ardından Paris'e giden ünlü isim, davetteki seçimiyle gündeme geldi.

PARİS'TE KIRMIZI-SİYAH SEÇİM

Paris'teki organizasyona özel tasarım mini elbiseyle katılan Erçel, kırmızı ve siyahın bir arada kullanıldığı kıyafetini siyah çorap ve topuklu ayakkabılarla tamamladı.

Etkinlik sonrasında Paris sokaklarında da kamera karşısına geçen oyuncu, geceden çeşitli görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

KARELERİ ARKA ARKAYA GELDİ

Erçel'in paylaşımlarında mini elbisesiyle oluşturduğu görünüm ön plana çıkarken, fotoğraflar takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Uluslararası moda takviminde son dönemde düzenli olarak yer alan Hande Erçel, Milano'nun ardından Paris'te tercih ettiği kıyafetle de sosyal medyanın gündemine geldi.