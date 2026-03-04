Televizyon ve sinema dünyasına genç yaşta adım atan Serenay Sarıkaya, ilk günden bu yana ekranın en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

Güzelliğinin yanı sıra oyunculuk performansıyla da öne çıkan başarılı isim, yer aldığı projelerle kariyerini sağlam adımlarla inşa etti. Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonunda izleyici karşısına çıkan oyuncu, proje sonrası kısa bir mola verdi. Bu süreçte ise özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Özellikle Mert Demir ile yaşadığı ilişki ve havaalanında el ele görüntülenmeleri magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Röportajlarında samimi ancak ölçülü bir tavır sergileyen Sarıkaya, merakı hep diri tutmayı başardı.

Katıldığı her davette tarzıyla konuşulan ünlü oyuncu, bu kez sessizliğini uluslararası bir adımla bozdu. Dünyaca ünlü moda evi Yves Saint Laurent’nin defilesine davet edilen ilk Türk ünlü olarak önemli bir başarıya imza attı. Paris’e ayak bastığı andan itibaren ilgi odağı olan Sarıkaya, kırmızı halıya çıktığı ilk saniyelerde sosyal medyayı adeta hareketlendirdi.

Siyah yüksek bel deri pantolonunu, derin dekolteli ve önden bağlamalı beyaz gömlekle tamamlayan oyuncu; oversize güneş gözlüğü ve dikkat çekici küpeleriyle modern, güçlü ve özgüvenli bir stil ortaya koydu. Kısacası Paris Moda Haftası’na yalnızca katılmadı, kendi imzasını da attı.