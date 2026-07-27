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Kaynak: AA

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kadın yaralandı. Olayın ardından saldırgan olduğu öne sürülen şüpheli, görevde olmayan bir polis memuru tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Paris'in kuzeybatısındaki Porte de Clichy bölgesinde meydana gelen saldırıda yaralanan kadınların 19, 24 ve 36 yaşlarında olduğu açıklandı.

İKİ KADIN AĞIR YARALANDI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yetkililer, kadınlardan birinin belinden, diğerinin ise karnından bıçaklandığını açıkladı.

ŞÜPHELİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, saldırganın olay sırasında görevde olmayan bir polis memuru tarafından etkisiz hale getirildiğini belirterek, polis memurunun gösterdiği cesareti takdir etti.

Nuñez ayrıca, şüphelinin kimliğini yalnızca kendi beyanıyla açıkladığını ve verdiği ifadelerin tutarsız olduğunu söyledi.

TERÖR İHTİMALİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturmayı gözlemci olarak takip ettiğini açıkladı. Saldırının nedeni ve şüphelinin kimliğine ilişkin soruşturma sürüyor.