BFMTV’nin haberine göre, Duchatel salonu olarak bilinen 707 numaralı bölümde tespit edilen su baskını, müze teknik ekiplerince “acil durum” seviyesinde değerlendirildi. Bu nedenle 706, 707 ve 708 numaralı salonlar geçici olarak ziyarete kapandı.

Sızıntının üst kattan kaynaklandığı ve kanalizasyon arızasından ileri geldiği tahmin ediliyor. Müze yetkilileri bölgeye acil iskele kurdururken, tavanın önemli ölçüde zarar gördüğü değerlendiriliyor.

Olayın yaşandığı bölümde 15. ve 16. yüzyıla ait çok sayıda değerli tablo ve eser yer alıyor. Kimliği gizli tutulan bir kaynak, bazı eserlerin hasar gördüğünü ifade etti. Hatırlanacağı üzere müzenin Mısır antik eserleri kütüphanesinde de 26 Kasım 2025 tarihinde benzer bir su sızıntısı yaşanmış ve çeşitli kitap ile belgeler zarar görmüştü.