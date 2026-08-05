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Kaynak: AA

Fransa'nın başkenti Paris'te nehirde yürütülen eğitim çalışmaları sırasında beklenmedik bir bulguya rastlandı. Le Parisien'in aktardığı bilgilere göre güvenlik güçleri, 2 Ağustos tarihinde kentin 7. Bölgesi sınırlarındaki Bourdonnais Limanı civarında gerçekleştirdikleri tatbikat esnasında insan kalıntıları fark etti.

Su altında tespit edilen insan kemiklerinin ardından tatbikatı gerçekleştiren ekipler, vakayı derhal Paris Emniyet Müdürlüğü’ne intikal ettirdi. Olay yerine sevk edilen birimlerce yapılan ilk çalışmalarda, bulunan kalıntılar arasında dişleri üzerinde duran bir alt çene kemiğinin de yer aldığı belirlendi.

Kalıntıların sudan çıkarılmasının ardından adli süreç vakit kaybetmeksizin devreye sokuldu. Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, şahsın kesin ölüm sebebinin netleştirilmesi hedefiyle geniş çaplı bir soruşturmanın açıldığı bildirildi.

İnsan kemiklerinin bulunduğu Sen Nehri, yakın geçmişte de benzer olaylarla gündeme gelmişti. Ağustos 2025'te söz konusu nehirde 4 erkeğe ait ceset çıkarılmıştı.