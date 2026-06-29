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L'Equipe'in haberine göre, Paris FC'de teknik direktör belirsizliği yeni sezon planlamasını da etkiledi.

Fransız ekibinin, yeni teknik direktörün henüz belirlenememesi nedeniyle 1 Temmuz'da başlaması planlanan sezon öncesi kampını 8 gün erteleme kararı aldığı belirtildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberde yer alan bilgilere göre Paris FC yönetimi, teknik direktörlük görevi için Liam Rosenior ile görüşmelerini sürdürüyor.

Taraflar arasında yapılan temasların olumlu ilerlediği ancak henüz resmi anlaşmanın sağlanamadığı aktarıldı.