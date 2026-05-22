22 Mayıs 2010’da Laszlo Hanyecz isimli bir kişi, iki büyük pizza karşılığında tam 10.000 Bitcoin ödedi. Bitcoin ile yapılan ilk alışveriş olarak tarihe geçen bu işlem, bugün tüm dünyada Bitcoin Pizza Günü olarak kutlanıyor. Paribu, kripto varlık tarihinin önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu işlemi her yıl Paribu Bitcoin Pizza Günü olarak kutluyor ve 100.000 pizza hediye ediyor.

Paribu’ya yeni üye olan kullanıcılar, GetirYemek’te seçili restoranlarda kullanabilecekleri 350 TL değerindeki pizza kodlarını 20 Mayıs 2026 - 15 Haziran 2026 tarihleri arasında Paribu uygulamasından alabiliyor.

KULLANICILAR, TARIHI ALIŞVERIŞIN BIR PARÇASI OLUYOR

Paribu, kullanıcıları Bitcoin ile yapılan ilk alışverişin hikâyesinin bir parçası olmaya davet ediyor. Paribu Studio’nun yapay zekâ destekli araçlarla geliştirdiği oyun deneyimi sayesinde kullanıcılar, bu hikâyeyi interaktif bir şekilde deneyimleyerek tarihteki ilk siparişi yeniden canlandırıyor.

Bitcoin toplayarak pizzaları sahibine ulaştırmayı sağlayan oyun, Paribu uygulamasından keşfedilebiliyor.

PARIBU STUDIO: YENI DÜNYANIN YARATIM STÜDYOSU

Paribu Studio; teknoloji, tasarım ve sanatı bir araya getiren disiplinler arası yaratıcı bir stüdyo olarak Paribu’nun yaratıcı süreçlerinde yenilikçi üretimler geliştiriyor. Grafik tasarım, deneyim tasarımı, arayüz tasarımı ve yapay zekâ destekli yaratıcı araçları bir araya getiren stüdyo, projeleri fikir aşamasından finale kadar bütünsel bir yaklaşımla hayata geçiriyor. Paribu Studio’nun hayata geçirdiği projeler, Instagram hesabı üzerinden keşfedilebiliyor.

Paribu hakkında

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren Paribu, 2017’den bu yana Türkiye kripto varlık ekosisteminin oluşumuna ve gelişimine öncülük ediyor. Kripto varlık işlem platformuyla hızlı, kolay, güvenli bir deneyim ve 190'dan fazla kripto varlıkla işlem yapma imkanı sağlıyor. Paribu, çok katmanlı güvenlik mimarisi ColdShield®’ı geliştiren ve Türkiye’nin kendi geliştirdiği teknolojisiyle hizmet veren ilk ve tek dijital varlık saklama hizmeti sağlayıcısı olan Paribu Custody ile kurumsal müşterilere yönelik dijital varlık saklama hizmeti sunuyor. Paribu Self ile bireyler ve girişimlere kripto varlık cüzdan uygulaması sağlıyor. Yarının teknolojilerini gençlerle birlikte geliştirmek amacıyla 2020’den bu yana Paribu Hub ile üniversitelere, öğrenci kulüplerine ve ekosisteme değer katan topluluklara odaklanan iş birlikleri ve hibe programları yürütüyor. Paribu Ventures ile blokzincir, kripto varlık, web3 ve fintech alanlarında yatırım yapan Paribu; blokzincir bilinirliğini artırmak hedefiyle Paribu Reads çatısı altında teknoloji ve finans okuryazarlığını geliştirecek kaynakları okuyucuyla buluşturuyor. Türkiye’de spor kültürünün geleceğine katkı sağlamak için 2021'den bugüne Team Paribu çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana kültür sanat alanında çok sayıda partnerle iş birlikleri geliştirerek Türkiye’de sanatın etki alanının genişlemesine katkı sağlayan Paribu, 2025 yılı itibarıyla kültür sanata verdiği desteği disiplinler arası üreticilere yeni bir ifade alanı açan Paribu Art mekanıyla somutlaştırdı. Kadıköy, İstanbul’da konumlanan Paribu Art, farklı kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra ilham verici zirve, kongre ve buluşmalara da ev sahipliği yapıyor. Paribu yine 2025 yılında Paribu Pass ile bu alandaki katkısını genişletti. Paribu Pass, konserden tiyatroya, sinemadan festivale etkinliklerin biletlerini ek ücret olmadan, tek yerden sunuyor.