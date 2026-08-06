Parayı veren 85 ülkeye vizesiz gidiyor: Altın pasaport dönemi başladı

İşte vatandaşlık programının maliyeti ve başvuru şartları:

Sözcü'de yer alan habere göre Standart Başvuru Ücreti: Normal şartlarda kişi başı 115 bin dolar olarak belirlendi.

Kampanyalı Fiyat: Geçici bir kampanya kapsamında başvuru ücreti kişi başı 90 bin dolara düşürüldü.

Süreç: Güvenlik ve eleme sürecini başarıyla tamamlayıp ödemesini gerçekleştiren adaylar, Nauru vatandaşlığı almaya hak kazanıyor.