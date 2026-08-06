Küresel iklim değişikliği ve yükselen deniz seviyeleri nedeniyle tarihin en büyük toplu taşınma projelerinden birine hazırlanan Pasifik ada ülkesi Naoero Cumhuriyeti (Nauru), dikkat çeken bir finansman adımı attı.
Parayı veren 85 ülkeye vizesiz gidiyor: Altın pasaport dönemi başladı
Bir ülke altın pasaport dönemini başlattı. 90 bin dolar ödeyen ve güvenlik sürecini geçen kişiler ülke vatandaşı olurken, pasaport sahipleri 85'ten fazla ülkeye vizesiz veya kapıda vizeyle seyahat edebiliyor.Cemile Kurel
Ülke, halkını yüksek bölgelere taşımak amacıyla "yatırım karşılığı vatandaşlık" (altın pasaport) programını resmen devreye soktu.
Açıklanan program kapsamında gerekli şartları taşıyan yabancılara, 85'ten fazla ülkeye vizesiz veya kapıda vizeyle seyahat imkanı sağlayan ülke pasaportu verilmeye başlandı.
90 Bin Doları Ödeyen Vatandaş Olacak: Kampanyalı Fiyat Belli Oldu
Naoero Altın Pasaport Programı’na başvurmak isteyen adayların öncelikle dört aşamalı sıkı bir güvenlik ve eleme sürecinden geçmesi gerekiyor.
İşte vatandaşlık programının maliyeti ve başvuru şartları:
Sözcü'de yer alan habere göre Standart Başvuru Ücreti: Normal şartlarda kişi başı 115 bin dolar olarak belirlendi.
Kampanyalı Fiyat: Geçici bir kampanya kapsamında başvuru ücreti kişi başı 90 bin dolara düşürüldü.
Süreç: Güvenlik ve eleme sürecini başarıyla tamamlayıp ödemesini gerçekleştiren adaylar, Nauru vatandaşlığı almaya hak kazanıyor.
Elde Edilen Gelir Nerede Kullanılacak? Halkın Yüzde 90'ı Taşınacak
Ada ülkesi Naoero, küresel ısınmaya bağlı olarak deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle ciddi bir toprak kaybı ve altyapı tehdidiyle karşı karşıya.
Satıştan elde edilecek mali kaynak, ülke nüfusunun yüzde 90'ını oluşturan ailelerin ve mevcut altyapının adanın daha yüksek bölgelerine taşınmasını hedefleyen dev ölçekli yerleşim projesinin finansmanında kullanılacak.
Altın Pasaport Sahiplerine Ev ve Arsa Satışı Yasak!
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, pasaport hakkı kazanan yeni vatandaşlara yönelik önemli kısıtlamalar da duyuruldu:
Gayrimenkul ve Mülk Kısıtlaması: Ülkedeki arazi mülkiyetinin son derece sınırlı olması nedeniyle, vatandaşlık hakkı edinen yabancılara ülke sınırları içerisinde gayrimenkul veya toprak satışı tamamen kapalı tutulacak.
Adli Sicili Bozuk Olanın Vatandaşlığı Derhal İptal Edilecek
Programın uluslararası alandaki güvenirliğini korumak amacıyla başvuru sahipleri son derece kapsamlı bir güvenlik taramasından geçiriliyor. Geçmiş kayıtları ve adli sicilleri detaylıca incelenen adaylardan, ağır bir suça karıştığı sonradan tespit edilenlerin Nauru vatandaşlıkları yetkililerce derhal iptal edilecek.