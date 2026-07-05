Parayı mıknatıs gibi çekecek 3 burç: Zenginlik kapısı onlara açılıyor

Uzun süredir devam eden borç yükü, maddi sıkışıklık ve sürekli hesap yapma dönemi yerini çok daha rahat ve bolluk içeren bir sürece bırakabilir. Gökyüzündeki nadir gezegen dizilimleri, finansal şansın yükseldiği bir dönemin işaretlerini veriyor. Astroloji yorumlarına göre öne çıkan üç burç, güçlü para akışlarıyla dikkat çekiyor.