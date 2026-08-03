Paraya para demiyor: Oyuncu Rojda Demirer ticaretten de kazanç sağlıyor

Kamera arkasındaki girişimci yönü dikkat çekti
Başarılı oyuncu Rojda Demirer'in yalnızca oyunculuk kariyeriyle değil, ticaret alanındaki yatırımlarıyla da ilgilendiği ortaya çıktı.
Kamera arkasındaki girişimci yönü dikkat çekti
Başarılı oyuncu Rojda Demirer'in yalnızca oyunculuk kariyeriyle değil, ticaret alanındaki yatırımlarıyla da ilgilendiği ortaya çıktı.
Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren Demirer, kardeşi Ruken Demirer ile kurduğu çikolata markasını yıllar içinde büyüterek hem üretim yapmaya hem de işletmecilik faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.
Oyuncunun uzun yıllardır devam eden ticari girişimleri, birçok hayranı tarafından ilk kez öğrenildi.
Çocukluk hayalini çikolata markasına dönüştürdü
Yaklaşık 16 yıl önce kardeşi Ruken Demirer ile birlikte el yapımı çikolata üretimine başlayan Rojda Demirer, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde butik çikolata mağazası açtı.
İki kardeş, mağazaya Fransa'nın efsanevi kraliçesi Marie Antoinette'den ilham alan bir isim verdi.
İşletmenin dekorasyonu da ismine uygun şekilde 1700'lü yılların barok mimarisinden esinlenerek tasarlanırken, üretilen çikolatalarda yurt dışından temin edilen özel malzemeler kullanıldı.
Hem oyunculuk hem işletmecilik yapıyor
Oyunculuk kariyerini sürdüren Rojda Demirer, Beşiktaş'taki işletmesinde dizi çekimlerinden fırsat buldukça müşterileriyle de yakından ilgileniyor.
Son olarak katıldığı İlker Ayrık'ın programında işlerinin yolunda gittiğini belirten Demirer, şu ifadeleri kullandı:
"Bol bol misafir ağırlıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor."
Bağdat Caddesi'nde ikinci yatırım
Rojda Demirer'in girişimleri bununla da sınırlı kalmadı.
Başarılı oyuncunun Bağdat Caddesi'nde ikinci bir şube açtığı ve bu işletmenin aynı zamanda kokteyl mekanı olarak hizmet verdiği öğrenildi.
Demirer'in yaklaşık altı yıldır birlikte olduğu voleybolcu Ulaş Kıyak ile bu işletmeyi birlikte yönettiği belirtildi.
Başarısını farklı alanlarda sürdürüyor
Oyunculuk kariyerindeki başarılı projelerinin yanı sıra girişimci kimliğiyle de adından söz ettiren Rojda Demirer, uzun yıllardır sürdürdüğü ticari yatırımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.