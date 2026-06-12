Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomi yönetiminin ve piyasaların merakla beklediği haziran ayı faiz kararını duyurdu. Banka, politika faiz oranını beklentiler doğrultusunda yüzde 37 düzeyinde sabit tuttu. Piyasa fonlamasının ise faiz koridorunun üst sınırı olan yüzde 40 seviyesinden gerçekleştirilmesine devam ediliyor.
Parasını bankada değerlendirenler dikkat: Tarih verildi… Kurumlardan kritik “faiz düşüşü” tahminleri
Merkez Bankası haziran ayı toplantısında politika faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı. Piyasaların beklentilerine paralel gelen bu kararın ardından aracı kurum ve bankaların yayımladığı raporlarda, ilk faiz indirimi tarihi ve yıl sonu politika faizi tahminleri netleşti.Kaynak: Diğer
Türkiye gazetesinden Ö. Faruk Bingöl’ün derlemesine göre gelişmelerin ardından birikimlerini değerlendirmek isteyen tüketiciler indirim sürecinin ne zaman başlayacağına odaklanırken, banka ve aracı kurumlar olası faiz indirimi takvimini ve yıl sonu tahminlerini içeren analizlerini paylaştı.
Yapı Kredi tarafından hazırlanan raporda, kararın piyasalar için sürpriz barındırmadığı ve nötr bir etki yarattığı ifade edildi. Bölgesel risklerin enflasyon üzerinde baskı oluşturduğuna değinilen analizde, iç talepteki zayıflama ve iktisadi yavaşlamanın bu durumu dengelediği aktarıldı.
Orta Doğu'da olası bir uzlaşma ile enerji maliyetlerinin gerilemesi durumunda gevşeme döngüsünün konuşulabileceği, ancak petrol fiyatlarını yükseltecek olumsuz bir senaryoda ek sıkılaşmanın kaçınılmaz olabileceği vurgulandı. Gedik Yatırım’ın değerlendirmesinde ise Merkez Bankasının rezervlerindeki güçlenme ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın sabit tutma kararında etkili olduğu belirtildi.
Emtia fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle yüzde 40 seviyesindeki fonlamanın bir süre daha korunabileceği dile getirildi. Raporda, küresel arz koşullarının normalleşmesi durumunda fonlamanın yeniden haftalık repoya kayabileceği ve yılın son çeyreğinde başlayacak sınırlı indirimlerle yıl sonu politika faizinin yüzde 35-36 bandında gerçekleşebileceği öngörüldü.
Kuveyt Türk Yatırım ise likidite yönetiminin normalleşmesi adına temmuz ayında repo ihalelerine geri dönülebileceğini işaret etti. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sürmesi halinde, faiz indirim döngüsünün 10 Eylül'deki toplantıda 100 baz puanlık bir adımla başlayabileceği tahmini yapılarak yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 34 olarak korundu.
Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, Merkez Bankasının mevcut aşamada "bekle-gör" stratejisini uyguladığını kaydetti. Sıra dışı bir küresel şok yaşanmadığı müddetçe yeni bir artışın gündeme gelmeyeceğini ifade eden Tokalı, eylül ayı itibarıyla indirim sürecine girilebileceğini tahmin etti.
Alnus Yatırım tarafından yayımlanan raporda da benzer bir yaklaşımla, enflasyonda yeni bir yukarı yönlü risk oluşmadığı takdirde TCMB'nin eylülde indirim patikasına dönebileceği öngörüldü. Aracı kurum, sene sonu politika faiz oranının yüzde 35 seviyesinde konumlanacağını tahmin etti.