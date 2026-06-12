Parasını bankada değerlendirenler dikkat: Tarih verildi… Kurumlardan kritik “faiz düşüşü” tahminleri

Orta Doğu'da olası bir uzlaşma ile enerji maliyetlerinin gerilemesi durumunda gevşeme döngüsünün konuşulabileceği, ancak petrol fiyatlarını yükseltecek olumsuz bir senaryoda ek sıkılaşmanın kaçınılmaz olabileceği vurgulandı. Gedik Yatırım’ın değerlendirmesinde ise Merkez Bankasının rezervlerindeki güçlenme ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın sabit tutma kararında etkili olduğu belirtildi.