Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Okulu inşaatında çalışan işçiler 3 ay boyunca maaşlarını alamadı. 8 işçinin toplam alacağının 12-13 milyon lira olduğu öğrenildi. Yüklü alacağı bulunan 8 işçi, gece yarısı inşaatın çatısına çıktı.

Eylem yapan işçileri gören vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdi. Polisin ikna çabası sonuç vermezken, Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, işçilerle bugün görüşeceğini söyledi. Vali'nin sözü sonrası işçiler eylemi en azından 'şimdilik' noktaladı.

"PARAMI İSTEDİM BANA SALDIRDI"

İnşaatta çalışan Nezir Özdemir, alacaklarını istediği için patronun kendisine saldırdığını iddia etti.

Geçen sene 8 Mart'tan beri ben burada çalışıyorum. Yaklaşık bir yıldır burada, onuncu aya kadar hakkımızı bir şekilde aldık. Kavga gürültü derken alıyorduk. 10. aydan sonra bir şekilde para alamadık. Adamı aradığımız zaman, 'Bizim paramızı niye vermiyorsunuz, bizim maaşlarımızı niye ödemiyorsunuz?' diye sorduğumuzda, yarın, öbür gün deyip sürekli bizi böyle oyalıyor. Burada aslında 70-80 kişi çalışıyorduk. Bana ödeme yapacak diye geçen pazartesi günü Siirt'ten buraya gelmişim. Pazartesi günü kendisiyle burada görüştüm, hakkımı istedim, bana saldırdı. Arkadaşlar da şahittir, bana saldırdı. Ondan sonra bindi gitti, 'Yarın paranı vereceğim' dedi yine. Gitti, gelmedi. Arıyoruz, cevap vermiyor

"BİZİ TEHDİT ETTİ"

milyonlarca lira alacakları olduğunu söyleyen Özdemir, patronun bu eylemden sonra kendilerine "Çatıya çıkarak benden para mı alacağınızı sanıyorsunuz" dediğini iddia etti. Mağdur olduklarını dile getiren Özdemir, 2 milyon liradan fazla alacağı olduğunu belirtti.