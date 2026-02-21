Erzurum’un Palandöken ilçesinde, alacaklarını tahsil edemediğini iddia eden bir cam balkon firması sahibi, inşaata taktığı malzemeleri tek tek sökmeye başladı. İnşaattan söküm sesleri yükselince, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. "Hırsızlık" ihbarıyla gelen ekipler, karşılarında dükkan kapılarını ve pencerelerini söken firma sahibi Selçuk Aksoy’u buldu.

Dünya gazetesinin haberine göre: Müftü Solakzade Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda bir inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İnşaatın giriş katındaki dükkanların kapı ve pencerelerini sökenler, polise, paralarını alamadıkları için taktıkları malzemeleri söktüklerini belirtti. Firmanın sahibi Selçuk Aksoy, parasını alamadığını ve mağdur edildiğini belirtti.

Söz konusu inşaat firmasından yıllardır alacağı olduğunu iddia eden Aksoy, "20-25 milyon liraya yakın alacağımız var. Alacağımızı kurtarmak için yaptık, yoksa burayı da yapmazdık. Balkon korkuluklarını da taktık, duşakabinler için de anlaşmıştık. Dükkan cephelerini takmıştık, onları söktük, yarın da balkonlarda taktığımız korkulukları sökeceğiz" ifadelerini kullandı.

Aksoy, inşaata taktıktan sonra parasını alamadığı iddiasıyla söktüğü malzemeleri kamyonetine yükleyerek götürdü.