Lidyalıların parayı icat etmesiyle başlayan yolculuğa göz atmak isteyenler için, Osmanlı Döneminde paranın Balkanlardaki süreci ‘Paranın Yolcuğu’ isimli kitapta anlatılıyor. Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ortak kültürel mirası yansıtan kitap; ekonomik tarihin korunmasını ve geniş kitlelere sunulmasını sağlıyor.

Lidyalıların parayı bulmasıyla başlayan yolculuk bugün ekonomi dergilerini ellerimizde tutmamızı, para piyasalarını takip etmemizi ve tüm dünyanın para üzerinden nasıl şekillendiğini gözlerimizle görmemize sebep oldu. Peki ya Osmanlı’da paranın yolculuğu nasıl başladı? 3 kıtaya hükmeden Osmanlı’da para nasıl bir süreçten geçti? Paranın yolcuğu Balkanlara nasıl uğradı? Bu soruların cevabı bir kitapta toplandı.

Daniela Nikolova tarafından yazılan ‘Paranın Yolculuğu’ isimli kitap Kuzey Makedonya’da bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin resmi yayınevi olan Balkan University Press (BUP) tarafından basıldı. Kitap, Üsküp ve Kratova’da basılan Osmanlı sikkelerini konu alıyor. Balkanlar’daki Osmanlı numismatik mirasını tarihsel, sanatsal ve ekonomik boyutlarıyla ele alan bu çalışma, bölgenin kültürel hafızasına önemli bir akademik katkı sunuyor. Kitap, Osmanlı döneminde paranın Balkanlardaki yolcuğu hakkında bilgi toplamak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar; “Bu araştırma, Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde Makedonya’daki ekonomik yaşamın bölgesel özelliklerine dair gelecekteki çalışmalara zemin hazırlamakta; araştırmacılar ve öğrenciler için bu dar uzmanlık alanında ilk kez ortaya konan bilgi ve kanıtları içeren değerli bir kaynak sunmaktadır.

Anlatımındaki ustalıklı sadelik sayesinde yazar, okuyucuyu o dönemin günlük yaşamına da yaklaştırmakta; böylece eser yalnızca akademik çevrelere değil, genel okuyucu kitlesine de hitap etmektedir” diyerek kitabın tüm okurların ilgisini çekeceğini vurguladı.