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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Paralimpik Milli Sporcu Esra Yüce, Bilecik’in Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı’nı makamında ziyaret etti.

Ülkemizi ulusal ve uluslararası arenalarda başarıyla temsil eden milli sporcu Esra Yüce’nin ziyareti, samimi bir sohbet ortamında gerçekleşti. Ziyarette azmi, disiplini ve elde ettiği başarılarla gençlere ilham kaynağı olan Esra Yüce'nin spor yolculuğu ve hedefleri üzerine konuşuldu.

Kaymakam Odabaşı, göstermiş olduğu üstün başarılarla milletimize gurur yaşatan milli sporcu Esra Yüce’yi tebrik ederek, spor hayatında nice başarılara imza atması temennisinde bulundu.