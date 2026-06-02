2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken, A Milli Futbol Takımı'nın D Grubu'ndaki rakiplerinden Paraguay'ın turnuvada mücadele edecek aday kadrosu resmiyet kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından paylaşılan bilgilere göre, Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro'nun şampiyona için belirlediği aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler

-Gatito Fernandez (Club Cerro Porteno)

-Orlando Gill (CA San Lorenzo de Almagro)

-Gaston Olveira (Club Olimpia)

Defans Oyuncuları

-Gustavo Gomez (SE Palmeiras)

-Junior Alonso (Clube Atletico Mineiro)

-Fabian Balbuena (Gremio FBPA)

-Omar Alderete (Sunderland)

-Juan Caceres (Dynamo Moskova)

-Gustavo Velazquez (Club Cerro Porteno)

-Jose Canale (Club Atletico Lanus)

-Alexandro Maidana (Talleres de Cordoba)

Orta Saha Oyuncuları

-Miguel Almiron (Atlanta United)

-Kaku (Al Ain)

-Andres Cubas (Vancouver Whitecaps)

-Ramon Sosa (SE Palmeiras)

-Diego Gomez (Brighton & Hove Albion)

-Damian Bobadilla (Sao Paulo)

-Braian Ojeda (Orlando City)

-Matias Galarza (Atlanta United)

-Mauricio (SE Palmeiras)

Forvet Oyuncuları

-Antonio Sanabria (US Cremonese)

-Julio Enciso (RC Strasbourg Alsace)

-Gabriel Avalos (Club Atletico Independiente)

-Alex Arce (Independiente Rivadavia)

-Isidro Pitta (Red Bull Bragantino)

-Gustavo Caballero (Portsmouth)