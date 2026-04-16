Erzurum, Nisan ayının ortasında adeta dört mevsimi aynı anda yaşayarak dikkat çekici bir manzara sunuyor. Doğu Anadolu'nun en yüksek kesimlerinden biri olan kentte coğrafi konum, mevsim geçişlerini eş zamanlı hale getiriyor. Şehrin yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele ekipleri yoğun mesai yaparken kent merkezi bahar güneşinin sıcaklığını hissediyor.
Paradoksların şehri: Erzurum... Aynı anda 4 mevsim bir arada
Erzurum, Doğu Anadolu'nun zirvesinde Nisan ortasında dört mevsimi bir arada yaşıyor. Karla mücadele eden ekiplerle bahar keyfi yapan vatandaşlar ve kayak yapan turistler bu paradoksu gözler önüne seriyor.
Dünyanın önde gelen kayak merkezlerinden Palandöken'de kış şartları hâlâ etkisini sürdürüyor. Pistlerdeki kar kalitesinin korunması ve yeterli kar kalınlığının devam etmesi sayesinde normalde Mart sonunda sona ermesi beklenen kayak sezonu Nisan ayı sonuna kadar uzatıldı.
Yerli ve yabancı turistler bahar güneşinin altında kayak yapmanın eşsiz keyfini yaşıyor. Karlı pistlerdeki bu uzatmalı sezon hem spor severleri hem de doğa tutkunlarını kentte ağırlamaya devam ediyor.
Deniz seviyesinden 1890 metre yükseklikte yer alan Erzurum kent merkezinde mevsimsel zıtlıklar belirgin şekilde görülüyor. Gece saatlerinde dondurucu soğuklar nedeniyle cami şadırvanları buz tutarken gündüz saatlerinde park ve bahçeler bahar güneşinin tadını çıkaran vatandaşlarla dolup taşıyor.
Doğa Nisan ayıyla birlikte canlanmaya başlasa da kentin coğrafi yapısı bu ilginç görüntüleri ortaya çıkarıyor. Vatandaşlar banklarda güneşlenirken bir yandan da gece oluşan buzlanmayla mücadele ediliyor.
Kent merkezinden farklı olarak rakımı yüksek ilçelerde kış şartları hâkimiyetini koruyor. Tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle ve mezra yolları Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle açılıyor.
Kar kalınlığının yer yer iş makinelerinin boyunu aştığı bölgelerde kıştan kalma görüntüler sürüyor. Ekipler zorlu hava koşullarında aralıksız çalışarak vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmaya gayret gösteriyor.
Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde artması beklenirken yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi. Erzurum'un bu eşsiz mevsimsel zenginliği hem turizmi destekliyor hem de kentin doğal yapısının ne kadar özel olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Yerel yönetimler hem kış hem de bahar şartlarına uyumlu çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Erzurum'daki bu dört mevsim bir arada yaşanan paradoks kent sakinleri ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.
Coğrafi konumu sayesinde Doğu Anadolu'nun önemli bir turizm merkezi olan şehir Nisan ayında da hem kış hem bahar hem de geçiş dönemlerini aynı anda sunmaya devam ediyor.
Vatandaşlar ve turistler bu benzersiz atmosferin tadını çıkarırken ekipler de güvenliği sağlamak için mesaisine ara vermiyor.