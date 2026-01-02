Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan ve 200 bin TL üzerindeki tüm para transferlerinde açıklama zorunluluğu getirilmesini öngören düzenleme, üzerinde yapılacak ek çalışmalar nedeniyle ertelendi.

Reuters’a konuşan kaynaklar, söz konusu tebliğin yılbaşında yürürlüğe girmediğini ve uygulamaya ilişkin hazırlıkların bir süre daha devam edeceğini belirtti.

Tebliğ taslağına göre, elektronik transfer ve havale işlemlerinde 200 bin TL üzeri transferler için açıklama zorunluluğu, 20 milyon TL’yi aşan nakit işlemler için ise Nakit İşlem Beyan Formu doldurulması öngörülüyordu.

Düzenleme ile suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında, elektronik transferler ve nakit işlemlerin daha şeffaf ve izlenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise konuya ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.