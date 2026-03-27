Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hayata geçirilen yeni güvenlik uygulaması, para transferlerinde ek tedbirleri devreye alıyor.
Para transferinde yeni dönem: Dolandırıcılığa karşı yeni tedbirler geliyor
Yeni düzenlemeyle gece saatlerinde yapılan işlemlerde çipli kimlik ve NFC doğrulaması zorunlu hale geliyor.Derleyen: Abdullah Kerzi
Buna göre saat 22.00 ile 06.00 arasında gerçekleştirilen işlemlerde çipli kimlik ve telefonların NFC yani temassız doğrulama özelliğiyle kimlik doğrulaması yapılması zorunlu olacak.
Eski kimlik kullananlara kısıtlama
Düzenleme kapsamında eski tip kimlik kartı kullanan vatandaşların dijital bankacılık işlemlerine erişiminde bazı sınırlamalar gündeme gelebilecek. Amaç, özellikle gece saatlerinde artan dolandırıcılık riskini azaltmak.
Habersiz işlemlerin önüne geçilecek
Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan'ın haberine göre adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yeni uygulamanın finansal güvenliği artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.
Gece saatlerinde getirilen ek doğrulama şartının riskli işlemleri daha kontrollü hale getireceğini ifade eden Kırık, kullanıcıların işlemlerini kimlik doğrulamasıyla tamamlayacağını söyledi.
Bu sayede kart limitinin habersiz artırılması ya da nakit avans çekimi gibi işlemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Yapay zeka vurgusu
Dijital dolandırıcılık yöntemlerinin sürekli geliştiğine dikkat çeken Kırık, tek bir önlemin yeterli olmayacağını vurguladı.
Kimlik doğrulamanın yanı sıra davranış analizi, yapay zeka destekli anomali tespiti ve kullanıcı alışkanlıklarını izleyen sistemlerin de devreye alınması gerektiğini dile getirdi.
Bankaların teknolojik altyapılarını güncel tutmasının ve kullanıcı farkındalığının artırılmasının önemine işaret eden Kırık, çok katmanlı güvenlik yaklaşımıyla hem teknik hem de kullanıcı kaynaklı risklerin daha etkin yönetilebileceğini ifade etti.