Kaynak: İHA

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçu çerçevesinde yürütülen soruşturma genişletildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka ve finans hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu hesapların organizasyonel bir yapı içerisinde para transferlerinde araç olarak kullanıldığı tespit edilirken, 14 şüpheli hakkında operasyon kararı verildi. Bunun üzerine Burdur merkezli olmak üzere Antalya'nın da dahil olduğu 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Burdur'da 12, Antalya'da ise 2 olmak üzere toplam 14 şüpheli hedef alındı. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.