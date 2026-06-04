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Dünya 5 numarası Ahmet Kaplan, Paris’te düzenlenen turnuvanın quad tekerlekli sandalye tekler yarı finalinde Hollandalı 1 numaralı seri başı Sam Schroder ile karşılaştı.

Yaklaşık 2 saat 24 dakika süren mücadelede rakibini 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) mağlup eden 24 yaşındaki milli sporcu, kariyerinde ilk kez Grand Slam tekler finaline çıkma başarısı gösterdi.

Bu sonuçla Ahmet Kaplan, tekerlekli sandalye tenisinde Grand Slam tekler finaline yükselen ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Milli tenisçi finalde, Roland Garros’ta daha önce iki kez (2022, 2023) olmak üzere toplam 8 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Hollandalı 2 numaralı seri başı Niels Vink ile karşılaşacak.

Final mücadelesinin 6 Haziran Cumartesi günü oynanacağı bildirildi.