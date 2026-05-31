DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çin’de Tsinghua Üniversitesi PBCSF tarafından organize edilen 2026 Küresel Finans Forumu’na katıldı. Türkiye’den davet edilen tek isim olan Babacan; Nobel ödüllü ekonomistlerin, ekonomi yönetiminin, iş ve akademi dünyasının üst düzey temsilcilerinin yer aldığı zirvede "Uluslararası Para Sistemi"nin bugünü ile geleceğini ele aldı ve küresel ekonomik işleyişe yönelik eleştirilerini sıralayarak çözüm önerilerini paylaştı.

"FİNANSAL ARAÇLARIN SİLAH HALİNE GETİRİLMESİ GÜVENİ AŞINDIRIYOR"

Bazı ülkelerin finansal mekanizmaları birer yaptırım silahına dönüştürdüğünü belirten Ali Babacan, bu durumun küresel güveni hızla zedelediğini ifade etti. Tek taraflı kararlarla rezervlere ve işlemlere kısıtlama getirilmesinin endişeleri artırdığını dile getiren Babacan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün finansal araçların silah haline getirildiğini daha fazla görüyoruz . Bazı ülkelerin kendi rezervlerine erişiminin sınırlandırıldığını gördüğümüzde ya da işlemler bakımından sınırlamalar getirildiğini gördüğümüzde, özellikle de bu kararlar sadece tek bir ülke tarafından tek taraflı biçimde alındığında, endişe düzeyi giderek yükseliyor ve güven aşınıyor. Ne yapılması gerektiğine ilişkin öngörülebilir kurallara sahip olmamız gerekir. Rezervlere getirilecek sınırlamalar veya kısıtlamalar ya da işlemlere getirilecek sınırlamalar hakkında karar verecek çok taraflı bir mekanizmanın bulunması gerekir. Orantılılık gibi normlara sahip olmamız gerekir; ya da bu yaptırımlar uygulanmadan önce çok taraflı bir gözden geçirme mekanizması olmalıdır. Belki de yaptırımların son çare olarak kullanılması kural haline gelmelidir. Eğer bir yaptırım uygulanacaksa, buna Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ya da bunu yapma yetkisine ve meşruiyetine sahip benzer bir mekanizma tarafından karar verilmelidir. Dolayısıyla güven çok önemlidir ve çok, çok hızlı biçimde aşınmaktadır."

ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARINDA "ADİL OY VE SÖZ HAKKI" ÖNERİSİ

IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar ile Bretton Woods kurumlarındaki mevcut yapının demokratik ve adil olmadığını savunan Babacan, kararların bölgesel ve küresel meşruiyet kazanması için kapsayıcılığın şart olduğunu söyledi. Ülkelerin bu kuruluşlarda kendi ağırlıklarına uygun şekilde temsil edilmesini isteyen DEVA Partisi lideri, likiditeye erişimin de belirli ülkelerin tekelinde olmaması, tüm ülkeler için öngörülebilir olması gerektiğinin altını çizdi. Babacan, “. Likiditeye erişim bazı ülkelerin ayrıcalığı olmamalı; bütün ülkeler için öngörülebilir ve erişilebilir bir imkân olarak görülmelidir. Özellikle IMF bünyesinde, ülkelerin belirli kriterlere göre ön yeterlilikten geçirilmesine ilişkin bazı çalışmalar zaten var. Böylece bir acil durum yaşandığında likidite çok hızlı biçimde sağlanabilir. Dolayısıyla kapsayıcılık açısından, söz ve oy ağırlığı ile acil durumlarda likiditeye erişim, üzerinde çalışılması gereken çok, çok önemli alanlardır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"YENİ PARA DÜZENİNİN BAŞARISI UYUMLA ÖLÇÜLECEK"

Dünyada artık birden fazla finansal sistemin ve ödeme ağının bulunmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Babacan, rezerv para birimlerinde de çeşitliliğin artacağını belirtti. Farklı sistemlerin birbiriyle uyumlu çalışabilmesi için ortak kimlik doğrulama ve mesajlaşma protokollerine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Babacan, şöyle devam etti:

"Güven eksikliği, insanları kaçınılmaz olarak yeni alternatifler, mümkünse daha güvenilir alternatifler bulmaya yöneltir. Farklı sistemler bir arada var oldukça, farklı sistemlerin birbiriyle uyumlu çalışabilmesi çok önemli bir konu haline gelecektir. Yeni para düzeninin başarısı kimin kazandığıyla ölçülmeyecek. Bu, birbirimizle savaştığımız bir mücadele değil ve mesele kimin kazanacağı meselesi de değil. Başarı nihayetinde sistemin ne kadar güvenilir ne kadar kapsayıcı ve farklı sistemlerle ne kadar uyum içinde olduğuyla ölçülecek. Türkiye gibi dünyayla güçlü bağları olan ekonomiler açısından hedef, kontrolsüz bir ayrışma değil, ortak kurallar çerçevesinde yönetilebilir bir rekabettir. Aksi halde kendimizi çok daha zor durumların içinde bulabiliriz. Unutmayalım ki mesele yalnızca tek bir rezerv para ihraç eden ülkeden kaynaklanan yayılma etkileri değildir; aynı zamanda orta ve uzun vadede nihayetinde hepimizi etkileyecek olası geri yansıma etkileridir"

"KÜRESEL SİSTEM EVRİM GEÇİRİYOR, G20 İYİ İŞLEMİYOR"

Uluslararası para sisteminde kaçınılmaz bir evrimsel süreç yaşandığını aktaran Ali Babacan, Türkiye gibi bölgesel güçlerin bu süreçteki önceliğinin finansal istikrar, kesintisiz ticaret akışı ve acil likidite imkânı olduğunu belirtti.

Zirvenin soru-cevap kısmında G20'nin işleyişine de değinen Babacan, bazı ülkelerin tek taraflı siyasi ve ekonomik çıkarlarının G20’nin verimliliğine zarar verdiğini ve kurumun şu anda iyi işlemediğini söyledi. Küresel sistemin tıkanıklıklarını aşmak için en acil ihtiyacın ABD ile Çin arasında istikrarlı ve sürekli bir diyalog mekanizması olduğunu ifade eden Babacan; finans, yapay zekâ düzenlemeleri ve jeopolitik meselelerde bu iki büyük gücün doğrudan iletişim kurmasının diğer çok taraflı platformları da işlevsel hale getireceğini sözlerine ekledi.