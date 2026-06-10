"Para saadet getirir mi?" sorusuna bilim son noktayı koydu: Evet getirir, ama sadece bir yere kadar

Purdue Üniversitesi'nin dünya çapındaki gelir verilerini yerel satın alma gücü pariteleriyle (SAGP) harmanlayarak yaptığı araştırma, modern toplumların psikolojik-ekonomik sınırlarını çizdi. Harita, refah seviyesi yüksek ülkeler ile geçim derdiyle boğuşan ülkeler arasındaki uçurumu da gözler önüne serdi.

DÜNYANIN EN PAHALI MUTLULUĞU İZLANDA’DA, EN UCUZU ETİYOPYA’DA

Küresel harita incelendiğinde, paranın mutluluk getirmeyi bıraktığı doyum noktasının en yüksek olduğu yerlerin başında Kuzey Avrupa ve okyanus aşırı gelişmiş ülkeler geliyor. İzlanda, yıllık 163 bin 579 dolarlık doyum noktasıyla dünyada mutluluğun en pahalı olduğu ülke unvanını alırken, onu 161 bin 302 dolarla Avustralya ve 154 bin 504 dolarla İsviçre takip ediyor.

Buna karşılık, ekonomik olarak zor günler geçiren Afrika kıtasında mutluluk eşiği tabana vurmuş durumda. Dünyada paraya en hızlı doyan, yani en düşük gelirle bile maksimum huzura erişebilen ülke yıllık sadece 10 bin 176 dolarla Etiyopya oldu.

TÜRKİYE’DE MUTLULUK EŞİĞİ: YILLIK 37 BİN 222 DOLAR!

Haritadaki en çarpıcı detaylardan biri de Türkiye’ye ayrılan pay oldu. Verilere göre Türkiye’de bir bireyin ekonomik kaygılardan tamamen sıyrılıp, paranın verebileceği maksimum huzur ve doyuma ulaşması için ihtiyaç duyduğu yıllık gelir 37 bin 222 Amerikan doları olarak hesaplandı. Güncel kurlarla (Haziran 2026) bu rakam, bir vatandaşın yıllık yaklaşık 1 milyon 225 bin TL, yani aylık ortalama 102 bin TL net gelir elde etmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu sınır geçildikten sonra kazanılan ek paralar, Türk insanının günlük mutluluk seviyesinde hissedilir bir değişim yaratmıyor.

BÖLGESEL DAĞILIM EKONOMİK UÇURUMU GÖSTERİYOR

Haritada yer alan diğer bazı ülkelerin doyum noktaları ise küresel dengeleri özetliyor: Kanada 113 bin 755 dolar, Birleşik Krallık (İngiltere) 120 bin 248 dolar ve borsa getirileriyle konuşulan Japonya 73 bin 661 dolarla üst grupta yer alıyor. Gelişmekte olan ekonomilerden Güney Kore 73 bin 661 dolar, Rusya 37 bin 222 dolar (Türkiye ile aynı eşikte) ve Brezilya ise 20 bin 930 dolarla daha mütevazı mutluluk sınırlarına sahip.