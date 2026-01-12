Alım gücü düşen yurttaşın nakit ihtiyacı büyüdü. Bankacılık dünyasında ATM kullanımına dair yeni kararlar alındı.
Para çekme limitleri değişti: İşte bankaların yeni çekim sınırı
Bankalarda ATM limitleri değişti. Hangi bankanın ne kadar limit verdiği belli oldu.
Belirli bir seviyede tutulan komisyonsuz para çekme tutarlarının, çok kısa bir süre içinde artırılması bekleniyor.
Böylece tüketicilerin gişe işlemleri yerine daha çok ATM kullanacağı tahmin ediliyor.
ŞUBE ATM’LERİNDE 50 BİN TL HEDEFİ
Yeni düzenlemede en dikkat çeken detay, banka şubelerine entegre olan makineler ile sokaktaki bağımsız ATM'ler arasındaki ayrım oldu.
Güvenlik ve para yatırma kolaylığı nedeniyle şubelerdeki ATM'lerin limitlerinin 50 bin TL’nin üzerine çıkarılması planlanıyor. Bu hamleyle, yüksek tutarlı nakit çekmek isteyen kişilerin şube içine girmeden banka önündeki ATM'lerden para çekmesi hedefleniyor.
BAĞIMSIZ NOKTALARDAKİ ATM'LER
Alışveriş merkezleri, metro istasyonları ve cadde üzerlerinde bulunan, şubeden bağımsız ATM’ler için ise daha yavaş bir artış öngörülüyor. Bu noktalardaki nakit ikmali zorluklarının bankaları düşündürdüğü, bu nedenle buralardaki limitlerin şube ATM’lerinin gerisinde kalacağı ve 50 bin TL sınırının altında tutulacağı ileri sürüldü.
DİJİTAL VE KARTSIZ İŞLEMLERDE YENİ DÖNEM
QR kod ve kartsız para çekme yöntemleriyle yapılabilecek işlemlerin de limitlerinin artırılması masadaki başlıklar arasında.
ATM’den yeni para çekme limitleri ise şu şekilde:
DenizBank
Para çekme limiti: 10.000 TL
QR ile para çekme limiti: 5.000 TL
Para yatırma limiti: 74.750 TL
Garanti BBVA
Para çekme limiti: 15.000 TL
QR ile para çekme limiti: 15.000 TL
Para yatırma limiti: 100.000 TL
ING Bank
Para çekme limiti: 10.000 TL
QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
Para yatırma limiti: 50.000 TL
İş Bankası
Para çekme limiti: 20.000 TL
QR ile para çekme limiti: 20.000 TL
Para yatırma limiti: 100.000 TL
QNB Finansbank
Para çekme limiti: 10.000 TL
QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
Para yatırma limiti: 50.000 TL
TEB
Para çekme limiti: 10.000 TL
QR ile para çekme limiti: 5.000 TL
Para yatırma limiti: 74.990 TL
Yapı Kredi
Para çekme limiti: 10.000 TL
QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
Para yatırma limiti: 185.000 TL
Ziraat Bankası
Para çekme limiti: 10.000 TL
QR ile para çekme limiti: 7.500 TL
Para yatırma limiti: 20.000 TL