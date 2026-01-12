Para çekme limitleri değişti: İşte bankaların yeni çekim sınırı

BAĞIMSIZ NOKTALARDAKİ ATM'LER

Alışveriş merkezleri, metro istasyonları ve cadde üzerlerinde bulunan, şubeden bağımsız ATM’ler için ise daha yavaş bir artış öngörülüyor. Bu noktalardaki nakit ikmali zorluklarının bankaları düşündürdüğü, bu nedenle buralardaki limitlerin şube ATM’lerinin gerisinde kalacağı ve 50 bin TL sınırının altında tutulacağı ileri sürüldü.