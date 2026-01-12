Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Ekonomi Para çekme limitleri değişti: İşte bankaların yeni çekim sınırı

Para çekme limitleri değişti: İşte bankaların yeni çekim sınırı

Bankalarda ATM limitleri değişti. Hangi bankanın ne kadar limit verdiği belli oldu.

Alım gücü düşen yurttaşın nakit ihtiyacı büyüdü. Bankacılık dünyasında ATM kullanımına dair yeni kararlar alındı.

Belirli bir seviyede tutulan komisyonsuz para çekme tutarlarının, çok kısa bir süre içinde artırılması bekleniyor.

Böylece tüketicilerin gişe işlemleri yerine daha çok ATM kullanacağı tahmin ediliyor.

ŞUBE ATM’LERİNDE 50 BİN TL HEDEFİ

Yeni düzenlemede en dikkat çeken detay, banka şubelerine entegre olan makineler ile sokaktaki bağımsız ATM'ler arasındaki ayrım oldu.

Güvenlik ve para yatırma kolaylığı nedeniyle şubelerdeki ATM'lerin limitlerinin 50 bin TL’nin üzerine çıkarılması planlanıyor. Bu hamleyle, yüksek tutarlı nakit çekmek isteyen kişilerin şube içine girmeden banka önündeki ATM'lerden para çekmesi hedefleniyor.

BAĞIMSIZ NOKTALARDAKİ ATM'LER

Alışveriş merkezleri, metro istasyonları ve cadde üzerlerinde bulunan, şubeden bağımsız ATM’ler için ise daha yavaş bir artış öngörülüyor. Bu noktalardaki nakit ikmali zorluklarının bankaları düşündürdüğü, bu nedenle buralardaki limitlerin şube ATM’lerinin gerisinde kalacağı ve 50 bin TL sınırının altında tutulacağı ileri sürüldü.

DİJİTAL VE KARTSIZ İŞLEMLERDE YENİ DÖNEM

QR kod ve kartsız para çekme yöntemleriyle yapılabilecek işlemlerin de limitlerinin artırılması masadaki başlıklar arasında.

ATM’den yeni para çekme limitleri ise şu şekilde:

DenizBank

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 5.000 TL

Para yatırma limiti: 74.750 TL

Garanti BBVA

Para çekme limiti: 15.000 TL

QR ile para çekme limiti: 15.000 TL

Para yatırma limiti: 100.000 TL

ING Bank

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 10.000 TL

Para yatırma limiti: 50.000 TL

İş Bankası

Para çekme limiti: 20.000 TL

QR ile para çekme limiti: 20.000 TL

Para yatırma limiti: 100.000 TL

QNB Finansbank

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 10.000 TL

Para yatırma limiti: 50.000 TL

TEB

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 5.000 TL

Para yatırma limiti: 74.990 TL

Yapı Kredi

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 10.000 TL

Para yatırma limiti: 185.000 TL

Ziraat Bankası

Para çekme limiti: 10.000 TL

QR ile para çekme limiti: 7.500 TL

Para yatırma limiti: 20.000 TL

