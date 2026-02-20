Kastamonu’da bir şahıs, teknik arıza nedeniyle para çekemediği ATM’yi balyozla kullanılamaz hale getirdi.



Olay, sabah saatlerinde Topçuoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, banka şubesi önündeki ATM’den para çekmek isteyen C.Ö. (48), teknik arıza nedeniyle işlemini gerçekleştiremedi. Uzun süre uğraşmasına rağmen sonuç alamayan şahıs, bir süre sonra balyozla banka şubesinin önüne geldi. C.Ö., balyozla vurarak ATM’ye zarar verdi. Banka çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.