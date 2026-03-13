Hayranları artık ondan düğün müjdesi bekliyor; en azından Amerikan futbolu yıldızı nişanlısıyla ne zaman evleneceğinin netleşmesini istiyor. Özel hayatı gündemde olsa da Taylor Swift durmaksızın çalışıyor ve servetini büyütmeyi sürdürüyor.
Para basmaya devam ediyor: Taylor Swift’in serveti 2 milyar dolara fırladı: Kardashian ve Rihanna’yı geçti?
Taylor Swift’in net serveti 2 milyar dolara ulaştı ve Forbes’un 2026 milyarderler listesinde Kim Kardashian, Rihanna ile Beyoncé’nin yanına yerleşti. Şarkıcı, 2023’te milyarder statüsüne kavuşarak bu “seçkin kulübe” girmişti; o günden beri servetini tam iki katına çıkardı.
Hayranları artık ondan düğün müjdesi bekliyor; en azından Amerikan futbolu yıldızı nişanlısıyla ne zaman evleneceğinin netleşmesini istiyor. Özel hayatı gündemde olsa da Taylor Swift durmaksızın çalışıyor ve servetini büyütmeyi sürdürüyor.
Forbes her yıl olduğu gibi ünlülerin servetlerini inceledi ve 22 milyarder yıldız belirledi. Taylor Swift de bu yıl, daha önce milyarder olan isimlerin arasına çoktan girmişti.
Listede Kim Kardashian, Rihanna, Beyoncé, Steven Spielberg ve Oprah Winfrey gibi tanınmış isimler bulunuyor.
SERVETİNİ 3 YILDA İKİYE KATLADI
36 yaşındaki sanatçı, geçen yılki dokuzuncu sırasından bu yıl yedinci sıraya yükseldi. Net servetinin şu anda 2 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.
Taylor Swift, rekor kıran Eras Turnesi’nin olağanüstü başarısı ve müzik kataloğundan gelen yüksek telif gelirleri sayesinde milyarderliğe ulaştı.
Geçen yıl ilk altı albümünün haklarını geri satın alan yıldız sanatçının toplam müzik kataloğunun 900 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Buna ek olarak 100 milyon dolarlık gayrimenkul portföyü de bulunuyor.
Geçen yıl ilk altı albümünün haklarını geri satın alan yıldız sanatçının toplam müzik kataloğunun 900 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Buna ek olarak 100 milyon dolarlık gayrimenkul portföyü de bulunuyor.
Taylor Swift, ünlü menajeri zorbalık yapmak ve eski şarkılarını seslendirmesini engellemekle suçlarken, Braun ona albümleri geri alma teklifi sunsa da şarkıcı bunu kabul etmedi.
Bu süreç Taylor’ı eski albümlerinin yeniden kaydedilmiş versiyonlarını yayımlamaya yöneltti; “Taylor’s Version” olarak bilinen bu albümler listelerde büyük başarı elde etti.
HER ŞEY REKOR KIRAN TURNE SAYESİNDE…
Eski albüm haklarını ne kadara satın aldığı bilinmese de Taylor Swift, bunun Eras Turnesi’nden elde ettiği gelirlerle mümkün olduğunu açıkladı.
Taylor Swift, dünya turnesini tamamladıktan sonra nişanlısı Travis Kelce ile yakında gerçekleşecek düğün hazırlıklarına başladı.
LİSTEDEKİ DİĞER ÜNLÜ MİLYARDERLER
Forbes’a göre Steven Spielberg, 7,1 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer alıyor. Tüm zamanların en yüksek hasılatlı film yönetmeni olan Spielberg’in, 1987 anlaşması sayesinde Universal tema parklarından yılda yaklaşık 100 milyon dolar kazandığı düşünülüyor.
Kim Kardashian, 1,9 milyar dolarlık servetiyle Taylor’ın hemen arkasında, sekizinci sırada bulunuyor. Ünlü isim, 5 milyar dolar değerindeki Skims iç giyim markasının üçte birine sahip; reklamlar, cilt bakım ürünleri ve televizyon projelerinden de yüksek gelir elde ediyor.
2003’ten beri milyarder olan Oprah Winfrey, talk şov başarısını dev bir medya ve iş imparatorluğuna çevirdi. Güncel net serveti 3,2 milyar dolar seviyesinde.
Listenin alt sıralarında Rihanna, 1 milyar dolarlık servetiyle 20. sırada yer alıyor. Şarkıcının müzik kataloğu 200 milyon dolar değerinde olsa da asıl servet kozmetik markası Fenty Beauty ile iç çamaşırı markası Savage X Fenty’den geliyor.
Beyoncé ise 1 milyar dolarlık servetiyle 21. sırada. Müzik kataloğu 300 milyon dolar, saç bakım markası Cecred ise 100 milyon dolar değerinde.