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Kaynak: AA

Kulüp sporcuları organizasyonda 11 altın ve 3 gümüş madalya kazanırken, takım halinde de Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona, 4-5 Temmuz tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Organizasyona toplam 60 sporcu katıldı.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü ise şampiyonada 7 sporcu ile mücadele ederek önemli bir performans sergiledi.

Bağcılar Belediyesi sporcuları "Frame Running" branşında 11 altın ve 3 gümüş madalya kazandı. Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü takım halinde de Türkiye Şampiyonu olurken, sporcular bu başarılarıyla milli takıma seçilme hakkı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Azimleri, disiplinleri ve elde ettikleri bu gurur verici başarıyla bizleri en güzel şekilde temsil eden tüm sporcularımızı ve emekleriyle bu başarıda büyük pay sahibi olan değerli antrenörümüzü gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.