İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve kar para aklama soruşturmasından gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK raporları doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında PAPEL'e düzenlenen İstanbul merkezli 8 ildekş operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alınmıştı.

SUÇLAMA NE?

Çalışmalarda ekipler, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden sağlanan suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, çok sayıda yurt içi ve dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transferine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri belirlenmişti.

Örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendikleri, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli yakalanmıştı.