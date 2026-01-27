Bartholomeos, 19 Ocak'ta İspanya Kralı Altıncı Felipe'ye gönderdiği mektupta "Konstantinopolis ve Yeni Roma Başpiskoposu Ekümenik Patrik" ünvanını kullandı. Bu ifadeyi Türkiye halihazırda tanımıyor ve hukuki sorunlar doğacağını düşündüğü için kullanılmasını reddediyor.

Söz konusu ifade, Türkiye’nin resmi olarak tanımadığı “ekümenik” sıfatının yabancı bir devlet başkanına yazılan resmi metinde kullanılması nedeniyle dikkat çekti.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

İspanya’nın Cordoba eyaletinde meydana gelen yüksek hızlı tren kazası nedeniyle Fener Rum Patriği Bartholomeos, İspanya Kralı 6. Felipe’ye bir başsağlığı mektubu yazdı. Bartholomeos, mektubunda kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu ve İspanyol halkıyla dayanışma mesajı verdi. Mektupta, Ekümenik Patrikhane adına dualar edildiği belirtilirken, acil yardım ekiplerine de güç ve sabır dilendi.

"RUHBAN OKULU'NUN İZİNLERİ ALINIR"

Skandal olayın ardından Bartholomeos, Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ruhban Okulu'nun çevresindeki yerlerde düzenlemelerin sürdüğünü belirterek, "Çalışmaların yaz aylarında tamamlanması bekleniyor. O zamana kadar Ruhban Okulu'nun gerekli izinleri alacağını umuyoruz. Böylece 55 yıl sonra yeniden yeni öğrencileri ağırlayabilecek" ifadelerini kullandı.

TRUMP ÜZERİNDEN GÖZDAĞI VERDİ

Papaz, "Gerekli siyasi iradenin mevcut olduğu görülmektedir" diyerek, hükümeti işaret etti. "Bazı meselelerin halen çözülmesi gerekse de önemli ilerleme kaydedildiğine inanıyorum" diyen Başpapaz, "ABD Başkanı Donald Trump, bizi büyük bir sıcaklıkla karşıladı" diyerek, Türkiye'ye açık açık mesaj verdi.

BU ÜNVANA NEDEN KARŞI ÇIKILIYOR?

Bartholomeos kaşımaya devam ediyor: Türkiye'ye yine meydan okudu

Türkiye’nin “ekümenik” sıfatını tanımadığı bir dönemde Fener Rum Patriği Bartholomeos’un İspanya Kralı Altıncı Felipe’ye gönderdiği mektupta kendini “Ekümenik Patrik” diye tanıtması sosyal medyada tepki çekti, hükümete çağrılar yapıldı.

Fener Rum Patriği, tarihsel olarak Ortodoks dünyasında “ekümenik” (evrensel) bir ruhani liderlik iddiasına sahip. Türkiye ise bu sıfatın hukuki ve siyasi bir statü doğurduğunu savunarak tanımamakta.

Ankara’ya göre Fener Rum Patrikhanesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan Rum Ortodoks cemaatinin dini liderliği; uluslararası veya evrensel bir yetkisi yok. “Ekümenik” sıfatının kabulü, Patrikhaneye uluslararası hukukta özne niteliği kazandırabileceği ve bunun Türkiye’nin egemenlik alanını daraltabileceği gerekçesiyle reddediliyor.

Lozan Barış Antlaşması da bunu hukuki bir zemine taşıyor. Türkiye, Lozan Barış Antlaşması’nda patrikhaneye siyasi ya da uluslararası bir statü verilmediğini, yalnızca Türkiye’deki gayrimüslim azınlıkların dini ihtiyaçları çerçevesinde varlığının kabul edildiğini savunuyor. “Ekümenik” ünvan Lozan metninde yer almıyor.