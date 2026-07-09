Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 Mayıs 2025 tarihinde tutuklanan Karslı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. patronlardunyası'nın haberine göre, Papara’nın kurucusu ve eski sahibi olan Ahmed Faruk Karslı, mahkeme kararıyla cezaevinden çıktı.

PAPARA SORUŞTURMASINDA KARSLI HAKKINDA KARAR

Ahmed Faruk Karslı, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, Papara’nın yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı mali işlemlerde kullanıldığı iddiaları üzerine şirket hakkında inceleme başlatılmıştı.

Bu süreçte bazı kullanıcı hesaplarına yönelik denetim ve inceleme çalışmaları yürütülürken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Papara’nın faaliyet izinleriyle ilgili karar alınmış ve karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

PAPARA’NIN HİSSELERİ EMLAK KATILIM’A DEVREDİLDİ

Soruşturmanın ardından Papara’nın bağlı bulunduğu PPR Holding A.Ş. ve iştirakleriyle ilgili de süreç başlamıştı.

Şirket hisseleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satış sürecine alınırken, daha sonra Papara’nın hisselerinin tamamı Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından devralındı.

ERKAN KORK’UN ARDINDAN TAHLİYE EDİLDİ

Ahmed Faruk Karslı’nın tahliyesi, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında daha önce tahliye edilen Payfix ve Flash Haber’in eski sahibi Erkan Kork’un ardından geldi.

Soruşturma kapsamında devam eden yargı sürecine ilişkin yeni gelişmelerin ilerleyen günlerde yaşanması bekleniyor.