Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Banka Meclisi kararını yürürlükten kaldırdı. Söz konusu düzenleme, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan tebliğe göre, Ankara 25. İdare Mahkemesi'nin 9 Aralık 2025 tarihli ve E.2025/1722 sayılı yürütmenin durdurulması kararı doğrultusunda, 30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı Banka Meclisi kararı geçerliliğini yitirdi. Böylece Papara'nın faaliyet izninin iptaline yönelik işlem hukuki olarak kaldırılmış oldu.

TCMB, Papara Elektronik Para A.Ş.'ye 21 Nisan 2016 tarihli ve 6862 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla verilen elektronik para kuruluşu faaliyet iznini, 6493 sayılı Kanun kapsamında iptal etmişti. İptal işlemi, Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri ile 19'uncu maddesine dayandırılmıştı.

PAPARA'DAN 'FAALİYETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ' AÇIKLAMASI

Papara'dan 16 Aralık'ta yapılan açıklamada ise yürütmenin durdurulması kararına dikkat çekilerek, "Davada verilen 09.12.2025 tarihli ara kararla şirketimiz lehine yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Papara sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesini takiben faaliyetlerine devam edecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen “yasa dışı bahis ve kara para aklama” soruşturması kapsamında şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı.

27 Mayıs'ta aralarında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı "örgüt liderliği" ile suçlanıyor.

2016 yılından bu yana dijital ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni bulunan şirketin, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal dolaşımına aracılık ettiği öne sürülmüştü.