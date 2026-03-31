Hıristiyan inancına göre, Hz. İsa'nın “çarmıha gerilmeden” önce son kez Kudüs'e girişi ve halkın yollara çıkıp kendisini palmiye yapraklarını sallayarak karşılamasının anıldığı “Palmiye Pazarı” günü, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen ayinle kutlandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ayini yöneten Papa 14. Leo, burada yaptığı konuşmada, isim vermeden dünyada devam eden savaş ve çatışmalara değindi.

Papa, Hz. İsa'nın barıştan yana olduğunu ve savaşları reddettiğini belirterek, “Kimse onu savaşı meşrulaştırmak için kullanamaz. Savaş açanların dualarını dinlemez, aksine onları reddeder ve 'Ne kadar çok dua etseniz de dinlemem, elleriniz kanla dolu.' der." ifadelerini kullandı.

Palmiye Pazarı ayininin akabinde geleneksel pazar duası ve konuşmasını da yapan Papa, Paskalya Yortusu'nu da kutlayacakları haftanın geldiğine dikkati çekerek, “Kutsal Hafta'nın başında, Orta Doğu'daki Hristiyanlara dua ile her zamankinden daha yakınız. Onlar, korkunç bir çatışmanın sonuçlarını yaşıyor ve pek çok durumda bu kutsal günlerin ayinlerini tam anlamıyla yaşayabilme imkânından yoksun kalıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Papa, barışa giden yolların açılması için dua ettiklerini belirtirken, “silahların bırakılması” çağrısı yaptı.

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknede 22 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Papa, "Denizde hayatını kaybeden tüm göçmenler için, özellikle de son günlerde Girit Adası açıklarında yaşamını yitirenler için dua edelim." dedi.

Papa, "Kimse Hz İsa’yı savaşı meşrulaştırmak için kullanamaz.” diyor ama üzüldüğü şeye bakın! “Orta Doğu'daki Hristiyanlar, korkunç bir çatışmanın sonuçlarını yaşıyor”muş da “pek çok durumda bu kutsal günlerin ayinlerini tam anlamıyla yaşayabilme imkânından yoksun kalıyorlar"mış!

Hıristiyanlar, Yahudilerin öncülüğünde Orta Doğu’da Müslümanları öldürüyor ama Papa, oradaki Hıristiyanların, Palmiye Pazarı ve Paskalya yortusunu tam anlamıyla yaşayamamasına üzülüyor!

Gerçi, Kudüs’te Hıristiyanların, kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişini engelleyen İsrail polisi oldu. Papa bu engellemeyi kastetmiş olmalı...

Kudüs Latin Patrikhanesi ve Kutsal Topraklar Muhafızlığından yapılan ortak açıklamada, “Palmiye Pazarı ayinini yönetmek üzere Kıyamet Kilisesi'ne gelen Başrahip Ielpo ve Patrik Pizzaballa'ya İsrail polisinin engel olduğu vurgulandı ve bu engelleme "yüzyıllardır süren geleneğin bozulması" olarak tanımlandı.

Açıklamada ayrıca, daha önce yapılan görüşmelerle, İran'a yönelik saldırıların sürdüğü süreçte getirilen güvenlik kısıtlamaları nedeniyle kilisede ayinin toplu yapılmaması, yalnızca üst düzey din adamlarının katılımıyla ayinin gerçekleştirilmesi ve canlı olarak yayınlanmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Başrahip Ielpo ve Patrik Pizzaballa'nın Kıyamet Kilisesi'ne girişinin engellenmesinin “akıldışı ve orantısız” bir eylem olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Uygunsuz düşüncelerle lekelenmiş bu aceleci ve temelden hatalı karar; akılcılık, ibadet özgürlüğü ve statükoya saygı gibi temel ilkelerden aşırı bir sapmayı temsil etmektedir.”

ABD ile birlikte İran'a saldırılara başlamasının ardından İsrail ordusuna bağlı iç cephe komutanlığı, ülke içinde toplu yapılan faaliyetlere kısıtlamalar getirmişti. İsrail, bu saldırıları bahane ederek işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı Ramazan ayında Müslümanların erişimine kapatmıştı.

İsrail, Yahudiler için kutsal sayılan Ağlama Duvarı'na erişim konusunda ise bir engelleme yapmadı.

Papa, sadece kendi dindaşlarına sahip çıkıyor ama Müslümanların ibadetine engel olunmasına sesini çıkarmıyor. ,

Mescid-i Aksa’da, Kudüs’ün işgal edildiği 1967'den bu yana ilk kez Ramazan ayında teravih namazı ve Cuma namazı kılınamadı. Müslümanlar, Cuma namazını Mescid-i Aksa’nın etrafındaki sokaklarda kılmaya çalıştı.

Konuyla ilgili olarak Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları tarafından ortak mesaj yayınlandı ve İsrail'in Ramazan ayı süresince ibadet etmek isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa’yı kapalı tutması kınandı...

Yani herkes kendi dindaşının derdine düşmüş ama İsrail’in umurunda bile değil...