Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını gerçekleştiren Papa 14. Leo, dua sonrası yaptığı açıklamada dünya genelindeki çatışmalara dikkat çekti.

Sivillerin savaşların yıkıcı etkilerinden korunmasının hem vicdani hem de hukuki bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

UKRAYNA İÇİN DİKKAT ÇAĞRISI

Ukrayna’daki savaşa değinen Papa, uluslararası toplumun bu krize yönelik ilgisinin azalmaması gerektiğini belirterek, Ukrayna halkı için dua ettiğini söyledi.

İsrail saldırıları altındaki Lübnan’a da değinen Papa, acı ve korku yaşayan halka her zamankinden daha yakın olduğunu dile getirdi. Sivil halkın korunmasının insanlık ilkesinin bir gereği olduğunu vurgulayan Papa, taraflara ateşkes ve acil barış çağrısında bulundu.

SUDAN İÇİN DİYALOG ÇAĞRISI

Sudan’da çatışmaların üçüncü yılına girildiğini hatırlatan Papa 14. Leo, yaşananların “insanlık dışı bir dram” olduğunu ifade etti. Masum sivillerin ağır bedel ödediğini belirten Papa, taraflara silahları bırakma ve ön koşulsuz, samimi bir diyalog başlatma çağrısını yineledi.