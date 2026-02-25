Yapay zeka dil modellerinin (LLM) ne kadar gelişmiş olursa olsun, bazı sorulara yanıt veremediğini kabul etme olasılığının azaldığı gözlemleniyor. Önceki sürümler, yanıtı bulamadığında ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunda bunu açıkça ifade ederken, yeni sürümlerin tahmin yürütme ve hatta basit sorularda bile yanlış yanıt verme eğiliminde olduğu belirlenmişti.

Independent’ın haberine göre yapay zekanın “halüsinasyon görmesi”, yani yanlış veya uydurma bilgi üretmesi önemli bir endişe kaynağı olarak öne çıkıyor. Gelişmiş konuşma yetenekleri sayesinde bu yanlış bilgiler, kendilerinden oldukça emin bir şekilde sunulabiliyor.

Futurism’in haberine göre bazı rahipler, yapay zekayı dini ve ahlaki bilgi sağlamak, kutsal emir ve yasakları hatırlatmak için bir araç olarak kullanmaya başladı.

‘YAPAY ZEKAYLA VAAZA HAYIR!’

Geçen hafta Roma Piskoposluğu’nda din adamlarıyla yapılan kapalı toplantıda Papa, bu duruma müdahale etti. Vatican News’e göre, rahiplerden yapay zekayla vaaz hazırlama cazibesine karşı dikkatli olmaları istendi.

Papa toplantıda şunları söyledi:

“Beyin kullanılmalı. Zekamızı ve yeteneğimizi kaybetmemek için onu çalıştırmalıyız. Vücuttaki tüm kaslar gibi beyin de kullanılmazsa hareketsiz kalır ve zayıflar.

Gerçek bir vaaz, inancı paylaşmaktır. Yapay zeka ise asla inancı paylaşamaz.”