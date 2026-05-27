Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

VATİKAN'DAN DÜNYAYA GAZZE ÇAĞRISI: "İNSANLAR GERÇEKTEN HALEN ACI ÇEKİYOR"

Haftalık istirahatini geçirmek üzere Roma yakınlarında bulunan Castel Gandolfo kasabasındaki ikametgahına giden Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, çıkışta gazetecilerin küresel gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gazze'deki insani drama vurgu yapan Papa, bölge halkının yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

"BU BİR DAVET DEĞİL, ÇAĞRIDIR"

İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşanan zorluklara değinen Papa 14. Leo, bölgeye insani yardımların ulaşmamasının küresel çapta protestolara ve yardım filosu eylemlerine yol açtığını belirtti. Tüm yetkili kurumlara seslenen Papa, şu ifadeleri kullandı:

“Bunu da tekrarlamak istiyorum, bu bir davet değil, bir çağrı. Tüm yetkililere Gazze halkına yardım etmeleri, yardımlarıyla onlara eşlik etmeleri ve yeniden inşa çalışmalarına başlamaları için çağrıda bulunuyorum. İnsanlar gerçekten halen acı çekiyorlar."

Papa, konuşmasının devamında nefret ve şiddetin tüm dünyada her zaman kötü sonuçlar doğurduğunu sözlerine ekledi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU HAKKINDA AÇIKLAMA

İsrail ordusunun 18-19 Mayıs tarihlerinde Akdeniz’in uluslararası sularında müdahale ederek alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik uygulanan kötü muamele hakkındaki soruları da yanıtlayan Papa, "Orada herkesin insan haklarına saygı gösterilmesi için yeni bir çağrı yapmalıyız." şeklinde konuştu.

"BUGÜN YAPAY ZEKA İLE SAVAŞ YÜRÜTÜLÜYOR"

Katolik Kilisesi'nin gelişen teknolojiler karşısında insanı korumaya yönelik ilkelerini içeren ve yeni yayımlanan "Magnifica Humanitas (Muhteşem İnsanlık)" adlı papalık genelgesine de değinen Papa 14. Leo, bu alanda yapay zeka şirketi Anthropic ile ortak çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Teknolojinin silahsızlandırılması gerektiğinin altını çizen Papa, şu uyarıda bulundu:

Sürdürülen diyaloğun temel amacı, askeri amaçlardan arındırılmış bir yapay zeka arayışıdır.

Günümüzde yapay zeka teknolojileriyle aktif bir şekilde savaş yürütülmektedir.

Lübnan'da yaşanan son olaylar, insan hayatına hiçbir şekilde aldırış edilmeden bu teknolojilerle savaş yürütüldüğünün açık birer kanıtıdır.