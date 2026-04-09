Son olarak Paskalya ayininde ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın sonlandırılması için çağrı yapan Papa 14. Leo’dan yeni bir açıklama geldi. Papa 14. Leo, gazetecilere yaptığı açıklamada savaşın adaletsiz olduğunun altını çizerek “Sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası hukuka aykırıdır ve aynı zamanda insanın sahip olduğu nefretin, bölünmenin, yıkımın bir işaretidir… Hepimiz barış için çalışmak istiyoruz. İnsanlar barış istiyor. İlgili tüm ülkelerin vatandaşlarını yetkililerle, siyasi liderlerle, kongre üyeleriyle iletişime geçmeye, onlardan barış için çalışmalarını ve savaşı reddetmelerini istemeye, bunu söylemeye davet ediyorum.” dedi.

Papa Leo, Paskalya Pazarındaki urbi et orbi mesajının özünü yineleyerek, “İyi niyetli insanlardan her zaman barışı aramalarını, şiddeti değil; savaşı, özellikle de birçok insanın haksız bir savaş olduğunu söylediği, giderek tırmanan ve hiçbir şeyi çözmeyen savaşı reddetmelerini istiyorum” dedi. “Dünya çapında bir ekonomik kriz, enerji krizi ve Ortadoğu'da büyük bir istikrarsızlık durumu yaşıyoruz; bu durum sadece dünya genelinde daha fazla nefreti körüklüyor” şeklinde konuştu.

Papa, “Gelin masaya geri dönelim, konuşalım, barışçıl bir şekilde çözümler arayalım ve özellikle masumları hatırlayalım” diyerek. “Çocuklar, yaşlılar, hastalar, çok sayıda insan bu süregelen savaşın kurbanı oldu veya olacak” ifadelerini kullandı.