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Kaynak: DHA

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, 13 Ekim'de akciğerindeki kitlenin alınması için geçirdiği ameliyatın ardından hastaneden taburcu edildi.

HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

Vatikan Basın Ofisi, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde salı günü akciğerinden operasyon geçiren ve akciğer kanseri tanısı konulan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo’nun sağlık durumuna ilişkin dün açıklamada bulundu. Açıklamada, “Bu sabah yapılan kan testleri, çekilen göğüs röntgenleri ve klinik durumunun değerlendirilmesi sonucunda Papa'nın taburcu edilmeye uygun olduğuna karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Papa’nın, geleneksel pazar duasını bugün her zaman olduğu gibi Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden yapacağı bildirildi.

Papa 14. Leo, akciğer ameliyatının ardından Vatikan'a dönmesinin ertesi günü, Aziz Petrus Meydanı'na bakan Apostolik Saray'ın penceresinden Angelus duasını yönetti.

Papa 14. Leo, akciğer ameliyatının ardından Vatikan'a dönmesinin ertesi günü, Aziz Petrus Meydanı'na bakan Apostolik Saray'ın penceresinden Angelus duasını yönetti.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, 13 Ekim'de akciğerindeki kitlenin (nodül) alınması için geçirdiği operasyonun ardından Vatikan'da ilk kez halkın karşısına çıktığı pazar duasında, aktivitelerine yavaş yavaş geri döneceğini söyledi.

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Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa 14. Leo, yaptığı konuşmada, ameliyatını gerçekleştiren sağlık ekibine ve kendisine gösterilen destek için teşekkür etti.

Papa, "Bu zorlu aşama geçtikten sonra, her zaman Tanrı'nın ve dualarınızın yardımıyla faaliyetlerime yavaş yavaş geri döneceğim. Tekrar teşekkür ederim" dedi.

Bu arada, Papa'nın operasyonunu gerçekleştiren Prof. Stefano Margaritora da Vatican News'e verdiği demeçte, ameliyatın herhangi bir komplikasyon yaşanmadan başarıyla tamamlandığını belirterek, Papa'nın operasyon sonrası dönemini de iyi geçirdiğini söyledi.

Papa 14. Leo'nun 6-17 Kasım için planlanmış Latin Amerika ülkelerini kapsayan ziyareti hatırlatılarak bu seyahate çıkıp çıkamayacağı sorulan Margaritora, "Klinik açıdan bu ziyaretin yapılmaması için bir sebep göremiyorum" yanıtını verdi.