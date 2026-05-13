Panter kükredi hem hızlı hem ölümcül: Düşmanın kabusu olacak

Panter obüsünün, geleneksel çekili obüslere göre, at-çek kabiliyeti ile atış yaptıktan sonra mevzi değiştirme hızına erişebildiği ve paletli obüslere göre daha yüksek sürat sağladığı, düşük maliyete imkan verdiği aktarıldı. Panter obüsünün, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 2026 yılında girdiği ve 80 kilometre, saat hız, 600 kilometre harekat menziline sahip olduğu, 40 kilometre menzile kadar etkili atışlar yapabildiği belirtildi.