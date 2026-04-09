Olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 463 Sokak üzerindeki bir pansiyonda yaşandı. Yaklaşık 1 ay önce pansiyona yerleşen Ahmet Doğan, konaklama ücretini nakit ödeyerek kalmaya başladı.
En son 3 gün önce görülen Doğan’dan haber alamayan pansiyon yetkilileri, konaklama süresinin dolması üzerine odasına yedek anahtarla girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştırlar.
ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
Doğan’ı hareketsiz halde bulunan yetkililerin çağırdığı sağlık ekipleri Ahmet Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Doğan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.