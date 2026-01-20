Fabula Tiyatro, yerleşik sahnesi olan Şişli Tiyatrosu çatısı altında yeni bir yapımı daha repertuvarına ekledi.

Memet Baydur’un 1990 yılında yayımladığı 'Kamyon' oyunu, Şenol Önder rejisi ile 10 Ocak 2026 Cumartesi günü ilk gösterimini (prömiyer) gerçekleştirdi. İlk gösterimde olmasa da 10 Ocak Cuma günü ikinci gösterimde izleme fırsatı yakaladım.

İzlenimlerimi aktarmadan önce oyunun yazarı hakkında birkaç ön bilgi paylaşmak istiyorum.

Zira; yazarı, yazdığı oyunu, yazdığı dönemi anlamadan yapılacak bir izleme, oyunla kurulacak bağı anlamlandırması açısından önemli.

Memet Baydur (1951-2001), yaşamının son yıllarında sosyal gerçekçi sanat anlayışı çerçevesinde kaleme aldığı oyunlarla çağdaş Türk tiyatrosundaki yerini belirlemiş önemli bir yazar. Tiyatro oyunları, dönem olarak 80’li yılları kapsıyor. Yazar, bu süreçte yaşanılan olay ve olguları oyunlarına eleştirel bir bakış açısıyla yansıtıyor. Yazarın oyunları, toplumdaki sınıfsal çatışmalara, farklı kesimlerden gelen bireylerin yaşam koşullarına, iç dünyalarına ve kimlik arayışına ayna tutuyor. Oyunlarının ana eksenini olaylar değil, durumlar oluşturuyor. Kaleme aldığı metinler, genel olarak insana ve topluma dair bazı problematik gerçekleri sorguluyor.

'Kamyon' da (1990), yazarın ilk oyunu Limon (1982)’dan sonra kaleme aldığı dokuzuncu oyunu.

Ekonomik ilişkiler sarmalında derin bir hüzün uyandıran bu yazın, yolda kalmışların; çaresizlikten ve alternatifsizlikten bunalanların, zorlu hayat koşulları içinde yardıma muhtaç kalmış göçmen köylü kesiminin en sade anlatısı.

Sessizliğin ortasında arıza yapan bir kamyonet ve gelmesi beklenen tamirci.

Kamyonun yanında çaresizce bekleyen dört kişi. Kiminin gözü yolda, kiminin derdi içinde.

Samuel Beckett'in klasikleşmiş yapıtı 'Godot'yu Beklerken'de olduğu gibi eylemsizliklerine yenilmiş insanları konu alan oyun 'yerinden yurdundan edilmiş bütün köylülere' adanmış.

Tanıtım metninde yer alan açıklama aslında oyunun ruhunu incelikle aktarıyor:

"Mehmet Baydur’un Kamyon’u, köyden kente göç eden insanların sınıfsal farklarla yüzleştiği, çatıştığı, bazen de birbirine tutunduğu bir dünyanın hikâyesini anlatıyor.

Eski görünen ama hâlâ capcanlı kalan bir konu: bekleyiş, umut, hayal kırıklığı ve insanın kendini yolda bulma çabası.

Bir kamyonet arızalanabilir…

Ama insanlar arızalanmış hayatlarıyla bile bir şekilde birbirlerini taşırlar.

Kamyon, tam da bunu hatırlatıyor."

Memet Baydur'un yazdığı oyun, Arzu Önder dramaturgisi ve Şenol Önder rejisi ile izleyici ile buluşuyor. Oyunun yönetmeni -gerçekleştirdiğimiz kısa bir sohbette- oyunu tam metin olarak sahneye taşıdıklarını aktardı. Yapımı 'yarım kalmışlık' hissi üzerine inşa ettiklerini ve reji ayrıntılarını bu çerçevede şekillendirdiklerini aktardı.

Altı erkek karakterin bulunduğu özgün metinin aksine, iki karakter kadın olarak değiştirilmiş. Her karakterin ayrı ayrı seslendirdiği türkülerle, her karakterin iç sesi gün ışığına çıkarılmış. Oyun boyunca açılan sandıklarla, tüm çaresizliklere ve imkansızlıklara karşı umudun varlığını da unutturmaması adına anlamlı. Karakterin kendi duvarını yıkarak evine dönüş yolunu seçmesi, kısır döngünün de kırılganlığına atıfta bulunuyor.

Oyunun dekoru da oyunun 'yarım kalmışlık' hissine hizmet ediyor. Oyunun ana dekoru olan kamyon bilinçli olarak yarım tasarlanmış. Işık tasarımda Önder Ay imzası bulunurken, oyun afişinde de R. Onur Duru tasarımı dikkat çekici.

Mehmet Okuroğlu, Selçuk Delipınar, Ümit İlban, Oğuzhan Yörük, Gülay Sütçü ve Başak Kalkan'ın rol aldığı oyuncu kadrosunun uyumu göz dolduruyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Trakya ve Ege bölgesi olmak üzere, her biri farklı bir bölge insanını temsil eden karakterlerle, eşleştirilmiş oyuncu performansları başarılı.

Coğrafyanın tüm renklerini ve dertlerini taşıyan oyunu bulduğunuz yerde izlemenizi öneririm.

Türk oyun yazarlarının yazdıkları oyunların, sahnelerimizde daha fazla yer alması her zaman mutluluk verici. Bu noktada hassasiyet gösteren Fabula Tiyatro'yu alkışlamak istiyorum.

Tabii, Türk yazarların önemine değinirken, tiyatronun varlığı ve tiyatro sahnelerinin sürdürülebilirliği de oldukça önemli. Oyunu izlemek için gittiğimde aldığım bilgi beni üzdü. Özel tiyatro sahnelerinin varlığını koruması, içinde üretilenler kadar, mekan sahiplerinin işletmecilere karşı takındığı tavırla da doğru orantılı.

Fabula Tiyatro'nun yerleşik mekanı olan Şişli Tiyatrosu, şu günlerde mülk sahibi ile yaşadığı sorunlarla boğuşuyor. 1972'den beri tiyatro olarak faaliyet gösteren mekan, tiyatroseverlerin ilgisine ve desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymakta.

Bu noktada topluluğa yapılabilecek en anlamlı destek, topluluğu yalnız bırakmamak olacaktır

Tek perde, 80 dakika.