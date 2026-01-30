Modern toplumun karşı karşıya kaldığı kronik öngörülemezlik, insan beynindeki "savaş ya da kaç" mekanizmasını hatalı şekilde sürekli aktif tutmaya başladı.

Bilimsel araştırmalar, bireylerin somut bir tehlikeden ziyade, ucu açık bekleyişler sırasında daha yüksek kortizol salgıladığını kanıtladı. Özellikle son yıllarda iş gücü piyasasındaki dalgalanmalar ve küresel krizler, klinik ortamda "beklenti anksiyetesi" olarak tanımlanan durumu birincil sağlık sorunu haline getirdi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: BEYİN BOŞLUKLARI FELAKETLE DOLDURUR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Harvard Tıp Fakültesi’nden Psikiyatrist Prof. Dr. Luana Marques, belirsizliğin insan zihni üzerindeki etkisini "bilişsel bir boşluk" olarak tanımladı.

Marques, beynin veri eksikliği yaşadığı durumlarda bu boşluğu en kötü senaryolarla doldurmaya meyilli olduğunu, bu durumun da doğrudan panik atak nöbetlerini tetiklediğini ifade etti.

Stanford Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren nörobilimci Dr. Andrew Huberman ise, vücudun otonom sinir sisteminin belirsizlik anlarında aşırı duyarlı hale geldiğini belirtti.

Huberman, bireylerin nefes darlığı ve çarpıntı gibi fiziksel semptomları "yaklaşan bir felaket" olarak yorumlamasının, basit bir kaygıyı dakikalar içinde tam ölçekli bir panik atağa dönüştürdüğünü vurguladı.

VERİLER NE SÖYLÜYOR?

Yapılan geniş çaplı analizler, panik atak vakalarının sadece genetik yatkınlıkla değil, dışsal ve kontrol edilemeyen değişkenlerle doğrudan bağlantılı olduğunu gösterdi:

Faktör

Etki Oranı

Gözlemlenen Sonuç

Ekonomik Belirsizlik

%40 Artış

Finansal kaygı odaklı nöbetler

Bilgi Kirliliği

%25 Artış

Sürekli tetikte olma hali

Sosyal İzolasyon

%30 Artış

Destek mekanizmalarının kaybı

KONTROL KAYBI HİSSİ TETİKLEYİCİ ROL OYNADI

Uzmanlar, panik atakla mücadelede en büyük engelin "kontrolü geri kazanma çabası" olduğunu dile getirdi.

Oxford Üniversitesi'nden klinik psikolog Prof. Dr. David Clark, belirsizliğin bir tehdit olarak algılanmasının durdurulması gerektiğini, aksi takdirde modern insanın bu kısır döngüden çıkmasının güçleştiğini ifade etti.