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Kaynak: İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, panelvana arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Ankara istikametinde Bayraktar Köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, S.O. yönetimindeki 34 BC 5343 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen K.G. idaresindeki 07 BBR 701 plakalı Volkswagen marka panelvana henüz belirlenemeyen nedenle arkadan çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü araçta sıkışırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan S.O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.