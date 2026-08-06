Kaza, Velimeşe OSB 5. Yanyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Çorlu yönüne seyreden Ş.Ç. idaresindeki panelvan araç, dönüş yapmak için kırmızı ışıkta bekleyen C.S.M. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Kaza sonrası panelvan aracın sürücüsü Ş.Ç. ve yanında bulunan M.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.