Antalya’da düzenlenen “Yüzüncü Yılında Şeker Sempozyumu”na katılan Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Muhiddin Şahin, Türkiye’nin şeker üretim kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkşeker’in Cumhuriyetin kurucu şirketlerinden biri olduğunu hatırlatan Şahin, kurumun geniş bir üretim ve araştırma ekosistemini yönettiğini söyledi.

TÜRKİYE’NİN ŞEKER KAPASİTESİ İHTİYACI KARŞILIYOR

Türkiye genelinde 32 şeker fabrikasının faaliyet gösterdiğini aktaran Şahin, yaklaşık 3 milyon ton üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade etti.

Ülkenin yıllık şeker ihtiyacının 2 milyon 850 bin ton seviyesinde olduğunu belirten Şahin, bu ihtiyacın tamamen yerli üretimle karşılandığını vurguladı.

Üretimin yüzde 36’sından fazlasının kamuya ait olduğunu dile getiren Şahin, geri kalan kısmın kooperatifler ve özel sektör tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkşeker’in tamamının Hazine’ye ait olduğunu belirten Şahin, şirketin 85 milyonun ortak değeri olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE TARIMDA DÜNYADA ÜST SIRALARDA

Türkiye’nin pancar şekerine dayalı üretim yaptığını ifade eden Şahin, ülkenin tarımsal hasıla açısından Avrupa’da ilk sırada, dünyada ise yedinci sırada yer aldığını belirtti.

Şeker ve şeker ürünlerinin bu başarıda önemli payı olduğunu dile getiren Şahin, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında üretimin ihracata da katkı sağladığını söyledi.

Şahin, “Türkiye’nin ithal şekere ihtiyacı yok. Aksine ihraç edebileceğimiz şekerli ürün kapasitemiz bulunuyor. Arz güvenliği konusunda herhangi bir sorun söz konusu değil” dedi.

PLANLI ÜRETİM VE ÇİFTÇİYE GÜVENCE

Şeker üretiminde planlı ve sözleşmeli tarım modelini uyguladıklarını belirten Şahin, bu sayede fiyat ve rekoltede ani dalgalanmaların önüne geçildiğini ifade etti.

Yaklaşık 350 bin çiftçiyle üretim yapıldığını aktaran Şahin, sistemin üreticiye güvence sağladığını dile getirdi.

REKOLTEDE SORUN BEKLENMİYOR

Bu yılki üretim sürecine de değinen Şahin, ekim çalışmalarının başladığını belirterek rekoltede herhangi bir sıkıntı öngörmediklerini söyledi. İlk yerli tohumların da bu yıl toprakla buluşturulacağını ifade etti.

Pancar şekerinin geniş bir ekonomik ekosistem oluşturduğunu vurgulayan Şahin, yaklaşık 1 milyon ailenin geçimini bu alandan sağladığını belirtti. Vatandaşlara doğal şeker kullanımı çağrısında bulunan Şahin, ürün tercihinde pancar şekerinin paket bilgileri üzerinden kontrol edilmesini önerdi.