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Metin Kurt - Aksaray / YENİÇAĞ



Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 23 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul seçimleri, "mutlak butlan" iddiasıyla yargıya taşındı. Seçimi kaybeden eski Başkan Yusuf Yazır ile Abdullah Demirtaş'ın açtığı davada, seçim öncesi bazı çiftçilerin ulaşım ve mazot giderlerinin karşılanmasının seçim iradesini sakatladığı öne sürülerek, genel kurul kararlarının "yok hükmünde" sayılması talep edildi. Dava, kooperatif seçimleri açısından emsal olabilecek nitelikte değerlendiriliyor.

SEÇİM SONRASI HUKUK SÜRECİ BAŞLADI

Türkiye'de son dönemde siyaset gündeminde sıkça tartışılan "mutlak butlan" kavramı bu kez tarım sektörünün en önemli üretici kuruluşlarından biri olan Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi seçimlerine taşındı.

23 Mayıs 2026 tarihinde yapılan genel kurulda uzun yıllardır kooperatif başkanlığı görevini yürüten Yusuf Yazır, yapılan seçimde Ahmet Kara'ya karşı seçimi kaybetti. Seçimin ardından ise sonuçlar mahkemenin önüne taşındı.

Davacılar Yusuf Yazır ile Abdullah Demirtaş, Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak seçimlerin iptalini ve alınan genel kurul kararlarının "mutlak butlan" nedeniyle yok hükmünde olduğunun tespit edilmesini istedi.

İDDİA: MAZOT DESTEĞİ SEÇİM İRADESİNİ ETKİLEDİ

Dava dilekçesinde, seçim sürecinde özellikle uzak mahalle ve köylerde yaşayan ortakların sandığa taşınabilmesi amacıyla mazot giderlerinin karşılandığı öne sürüldü.

Davacı taraf, bunun sıradan bir seçim çalışması olmadığını savunarak, seçmen iradesinin maddi menfaat karşılığında yönlendirildiğini ve bu durumun seçim hukukunun temel ilkelerine aykırı olduğunu ileri sürdü.

Başvuruda, Türk Borçlar Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında genel kurulun hukuken geçersiz olduğu iddiasına yer verildi.

"MUTLAK BUTLAN" TALEBİ DİKKAT ÇEKTİ

Davada yalnızca seçimlerin iptali değil, seçim sonuçlarının en baştan itibaren hukuki sonuç doğurmadığı anlamına gelen "mutlak butlan" kararı verilmesi talep edildi.

Hukuk çevreleri, kooperatif seçimlerinde bugüne kadar daha çok usul eksiklikleri ve seçim iptali davalarının görüldüğünü, buna karşılık "mutlak butlan" gerekçesiyle açılan davaların oldukça istisnai nitelikte olduğuna dikkat çekiyor.

Mahkemenin vereceği kararın, bundan sonraki kooperatif ve birlik seçimlerinde uygulanacak seçim kampanyaları açısından önemli bir emsal oluşturabileceği değerlendiriliyor.

SEÇİM SİYASİ DESTEK TARTIŞMALARINI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Seçim süreci yalnızca hukuki yönüyle değil, siyasi boyutuyla da dikkat çekmişti.

İddialara göre seçimde AKP ve MHP ilçe teşkilatlarının destek verdiği aday Yusuf Yazır'a rağmen seçimi Ahmet Kara kazandı.

Seçim döneminde AKP Ilgın İlçe Başkanı Ömer Emre, Ilgın Belediye Başkanı Ömer ApiL ve MHP Ilgın İlçe Başkanı Harun Ok'un Yusuf Yazır'a destek verdiği yönünde kamuoyuna yansıyan değerlendirmeler de seçim sürecinin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Bu desteklere rağmen genel kurulda Ahmet Kara'nın başkan seçilmesi, seçim sonuçlarını bölge kamuoyunda daha da fazla tartışılır hale getirdi.

GÖZLER KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDE

Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin davaya ilişkin vereceği karar, yalnızca Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin yönetimini değil, Türkiye genelindeki kooperatif seçimlerinde yürütülecek seçim kampanyalarının hukuki sınırlarını da etkileyebilecek nitelikte görülüyor.

Mahkeme sürecinin ilerleyen aşamalarında yapılacak değerlendirmeler, seçimlerde seçmenlerin ulaşım veya benzeri giderlerinin karşılanmasının hukuken nasıl yorumlanacağı konusunda da önemli bir içtihat oluşturabilecek. Taraflar yargıdan çıkacak kararı beklerken, pancar üreticileri de kooperatifin geleceğini yakından takip ediyor.