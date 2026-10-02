Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Şeker pancarı üreticisinin gözü 2026 yılı alım fiyatına çevrildi. Bu hafta açıklanması beklenen pancar alım fiyatının gelecek haftaya kaldığı belirtilirken, üreticilerin ton başına 4 bin-4 bin 500 TL arasında fiyat talep ettiği, TÜRKŞEKER ve Bakanlık cephesinde ise 3 bin 750 TL/ton seviyesinin konuşulduğu ifade ediliyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan fiyat değişikliği ise üreticilerin beklentisini artırmış durumda.

PANCAR ÜRETİCİSİNİN GÖZÜ GELECEK HAFTADA

Türkiye genelinde şeker pancarı üreticilerinin yakından takip ettiği 2026 yılı pancar alım fiyatına ilişkin bekleyiş sürüyor.

Şeker pancarı üreticileri, üretim maliyetlerindeki artış ve tarımsal girdilerde yaşanan değişimler nedeniyle açıklanacak alım fiyatının üretimin sürdürülebilirliği açısından belirleyici olacağını ifade ederken, kamuoyunda da fiyatın hangi seviyede açıklanacağı merak konusu oldu.

Bu hafta açıklanması beklenen 2026 yılı şeker pancarı alım fiyatının gelecek haftaya kaldığı belirtiliyor.

Böylece üreticinin bekleyişi bir hafta daha uzarken, gözler önümüzdeki hafta yapılması beklenen resmi açıklamaya çevrildi.

ÜRETİCİNİN TALEBİ 4 BİN-4 BİN 500 TL

Pancar üreticilerinin fiyat beklentisi ile gündemde konuşulan rakam arasında dikkat çeken bir fark bulunuyor.

Üretici kesiminde ton başına 4.000 ila 4.500 TL arasında bir alım fiyatı talebi öne çıkarken, TÜRKŞEKER ve Bakanlık cephesinde konuşulduğu belirtilen rakamın ise 3.750 TL/ton seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

Üreticilerin temel beklentisi, açıklanacak fiyatın yalnızca ürünün alım değerini değil, aynı zamanda artan üretim maliyetlerini de dikkate alması.

Özellikle gübre, mazot, sulama, ilaç, işçilik ve diğer tarımsal girdilerdeki maliyetlerin üreticinin toplam giderleri üzerinde oluşturduğu baskı, pancar fiyatına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

GEÇEN YIL FİYAT İKİ GÜN SONRA DEĞİŞMİŞTİ

2026 fiyatına ilişkin beklentileri artıran gelişmelerden biri de geçen yıl yaşanan fiyat süreci oldu.

Geçtiğimiz yıl şeker pancarı alım fiyatı ilk olarak 2.975 TL/ton olarak açıklanmış, üreticilerden gelen tepkilerin ardından fiyat iki gün sonra 3.100 TL/ton seviyesine yükseltilmişti.

Geçmiş yıldaki bu değişiklik, yeni sezon fiyatının açıklanmasını bekleyen üreticiler açısından da dikkatle takip ediliyor.

Üreticiler, bu yıl açıklanacak fiyatın ilk açıklamadan sonra yeni bir tartışmaya yol açmayacak, üretim maliyetlerini ve çiftçinin beklentilerini dikkate alan bir seviyede belirlenmesini bekliyor.

MALİYETLER BELİRLEYİCİ OLACAK

Pancar üretiminde maliyetlerin önemli bölümünü tarımsal girdiler oluşturuyor. Üreticinin tarlaya hazırlık aşamasından hasada kadar yaptığı harcamalar, açıklanacak alım fiyatının üreticinin gelir-gider dengesini doğrudan etkilemesine neden oluyor.

Bu nedenle açıklanacak fiyat yalnızca pancarın ton başına satış bedeli açısından değil, gelecek sezon üretim kararları açısından da önem taşıyor.

Üreticiler açısından temel soru ise şu:

Açıklanacak fiyat, pancar üretiminin mevcut maliyetler karşısında sürdürülebilir olmasını sağlayacak mı?

Bu sorunun yanıtı, gelecek hafta açıklanması beklenen rakamla birlikte daha net ortaya çıkacak.

ÇİFTÇİNİN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Şeker pancarı, özellikle pancar üretiminin yoğun olarak gerçekleştirildiği bölgelerde çiftçinin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Bu nedenle alım fiyatının belirlenmesi yalnızca pancar üreticisini değil, pancar üretimine bağlı tarımsal ekonomi içerisinde yer alan birçok kesimi de yakından ilgilendiriyor.

Üretici açısından yüksek girdi maliyetleri ile ürün fiyatı arasındaki dengenin korunması önem taşırken, açıklanacak rakamın pancar ekim alanları ve gelecek dönem üretim planlamaları üzerinde de etkili olması bekleniyor.

GÖZLER TÜRKŞEKER VE BAKANLIK AÇIKLAMASINDA

Pancar alım fiyatına ilişkin resmi rakam henüz açıklanmazken, üreticilerin gözü TÜRKŞEKER ve ilgili Bakanlık tarafından yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda.

Sektörde konuşulan 3.750 TL/ton seviyesinin resmi fiyat olup olmayacağı ise gelecek hafta yapılması beklenen açıklamayla netleşecek.

Üretici tarafının 4.000-4.500 TL/ton seviyesindeki talebi ile konuşulan 3.750 TL/ton rakamı arasındaki fark da fiyat görüşmelerinin ve beklentilerin merkezinde yer alıyor.

ŞİMDİ GÖZLER GELECEK HAFTADA

2026 yılı pancar alım fiyatının açıklanmasının gelecek haftaya kalmasıyla birlikte üreticilerin bekleyişi de uzadı.

Bir tarafta artan üretim maliyetleri nedeniyle daha yüksek fiyat beklentisi bulunan üreticiler, diğer tarafta kamu tarafında konuşulan rakamlar bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl 2.975 TL'den 3.100 TL'ye yükseltilen fiyatın ardından bu yıl açıklanacak rakamın nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

Şeker pancarı üreticisinin gözü artık gelecek haftada.

Üreticinin talebi 4.000-4.500 TL, sektörde konuşulan rakam 3.750 TL.

2026 yılının resmi pancar alım fiyatı açıklandığında, üreticinin beklentisi ile açıklanan rakam arasındaki fark da netleşmiş olacak.