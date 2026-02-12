FIBA Kadınlar EuroCup çeyrek final rövanş karşılaşmasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’u 71-57 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Karşılaşma öncesinde salona gelen taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte yarı final bileti alan Mersin ekibi oyuncuları ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Panathinaikos'u deviren ÇBK Mersin yarı finalde... - Resim : 1

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Mihkel Manniste (Estonya)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 11, Allen 8, Geiselsoder 12, Burke 20, Iagupova 9, Manolya Kurtulmuş, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Sventoraite 9

Panathinaikos: Fitzgerald 24, Galanopoulos, Spanou 8, Krimili 11, Prince 12, Okosun, Stamolamprou 2, Chatzigiakoumi

1. Periyot: 19-16

Devre: 38-36

3. Periyot: 58-46