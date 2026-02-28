Panathinaikos milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ile yollarını ayırdığını açıkladı.

PANATHINAIKOS ÖMER FARUK YURTSEVEN'E VEDA ETTİ

Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda,"Teşekkürler Ömer Yurtseven! Hayatının yeni sayfasında en iyisini diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki pivot, EuroLeague normal sezonunda 19 maçta 6,3 sayı, 3,5 ribaund ve 0,6 blok ortalamalarıyla oynamıştı.

EuroLeague ve EuroCup'ta oyuncu kayıt süreleri dolduğundan dolayı Ömer Faruk Yurtseven bu turnuvalarda mücadele eden bir takıma transfer olamayacak.

Tecrübeli oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu oldu.